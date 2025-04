Ciclo Archivi “per” Lecco: incontro dedicato a uno dei delitti politici più efferati della storia italiana

Benini e Corti parleranno dei risvolti lecchesi di quel fatto, molto più profondi di quello che non si possa immaginare

LECCO – L’Associazione Giuseppe Bovara – “Archivi di Lecco e della Provincia” (rivista, edita dalla Cattaneo Paolo Grafiche di Oggiono/Annone, che a breve festeggerà i cinquant’anni di vita) prosegue il ciclo Archivi “per” Lecco con un terzo incontro dedicato a uno dei delitti politici più efferati della storia italiana del Novecento.

La serata, intitolata “L’assassinio di Giacomo Matteotti fra le piazze di Lecco e le torri della Grigna”, sarà dedicata ai risvolti lecchesi di quel fatto, molto più profondi di quello che non si possa immaginare: dall’arresto a Ballabio di uno degli autori delitto, Albino Volpi; fino alla figura di Amleto Poveruomo, anch’egli implicato nel rapimento e nell’uccisione del deputato socialista, titolare di rinomata macelleria nel centro di Lecco dove era nato e cresciuto. Ci si arrampicherà sulle torri della Grignetta, sulle tracce dei Proletari Escursionisti e del “diavolo della Grignetta” Erminio Dones, principale fiancheggiatore della fuga di Volpi.

Dialogheranno su questo tema Alberto Benini e Pietro Corti, autori di varie pubblicazioni sulla montagna e coautori del recente volume dedicato ai 150 anni del CAI di Lecco.

L’appuntamento è per martedì 22 aprile ore 21 presso la Sala Neogotica dell’Officina Badoni (Corso Giacomo Matteotti 7, Lecco). Ingresso libero, gratuito aperto a tutti (fino ad esaurimento dei posti disponibili). Non occorre prenotazione. Per informazioni: associazione.bovara@gmail.com (per chi non fosse potuto intervenire ai precedenti incontri, che è possibile vederli registrati sul canale youtube dell’Associazione Giuseppe Bovara).