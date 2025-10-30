L’associazione Giuseppe Bovara celebra Graziano Tubi con un evento in Officina Badoni

Un viaggio tra storia, musica e curiosità per celebrare i 200 anni dalla nascita di Graziano Tubi

Appuntamento a sabato 8 novembre dalle 16 alle 18

LECCO – Prosegue il ciclo Archivi “per” Lecco con un evento-spettacolo, organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco e con il patrocinio di Officina Gerenzone APS e Confindustria Lecco Sondrio, promosso dall’Associazione Giuseppe Bovara – “Archivi di Lecco e della Provincia” (rivista edita da Cattaneo Paolo Grafiche di Oggiono/Annone, che a breve celebrerà i suoi cinquant’anni di attività).

L’incontro sarà dedicato al bicentenario della nascita di Graziano Tubi (1824-1904), industriale, meccanico, inventore ed enologo di origini milanesi, divenuto lecchese d’adozione dopo il 1868, anno in cui fondò a Lecco una rinomata fabbrica per la costruzione di armonium.

Il ruolo di Graziano Tubi nello sviluppo dell’economia e dell’industria del territorio fu dinamico e centrale: oltre a presiedere numerosi enti e sodalizi commerciali locali, cercò di sensibilizzare il Parlamento italiano, dove fu deputato per tre legislature, sui problemi della sicurezza nei luoghi di lavoro, allora considerati temi anacronistici.

L’incontro vedrà la partecipazione di un gruppo di studiosi che approfondiranno alcune delle molteplici sfaccettature della vita di Tubi: Umberto Calvi (biografia e formazione), Paolo Colombo (urbanistica), Matteo Possenti (invenzioni e meccanica), Anna Maria Molinari (filantropia musicale), Marco Dell’Oro (meccanica dell’armonium), Mario Goretti (enologia) e Francesco D’Alessio (seta).

Gli interventi saranno intervallati da brani eseguiti all’armonium dal Maestro Marco Dell’Oro e da letture curate da Gianfranco Scotti, tratte dal diario del viaggio in Algeria, compiuto in solitaria da Tubi nel 1857, filo conduttore dell’evento.

Al termine dell’incontro, sarà offerto ai presenti un simpatico buffet conviviale ispirato all’opera rossiniana L’italiana in Algeri, con assaggi a tema algerino.

L’appuntamento è per sabato 8 novembre dalle ore 16 alle ore 18 presso la Sala Neogotica dell’Officina Badoni (Corso Giacomo Matteotti 7, Lecco).

Per informazioni: associazione.bovara@gmail.com

Ingresso libero