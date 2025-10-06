L’Associazione Giuseppe Bovara organizza un laboratorio artistico-poetico di Caviardage

Tagliare, cucire e creare: poesie visive per liberare mente ed emozioni

L’iniziativa si svolgerà giovedì 16 ottobre dalle 18 alle 20

LECCO – Il ciclo Archivi “per” Lecco prosegue con un incontro speciale organizzato dall’Associazione Giuseppe Bovara – “Archivi di Lecco e della Provincia” (rivista edita dalla Cattaneo Paolo Grafiche di Oggiono/Annone, che a breve festeggerà i cinquant’anni di attività): un laboratorio artistico-poetico di Metodo Caviardage®.

Creato e diffuso in Italia da Tina Festa, il Caviardage® è un metodo di scrittura poetica che non parte da fogli bianchi, ma da testi già esistenti: pagine strappate da libri da macero, articoli di giornale, riviste o anche testi in formato digitale. “Si tratta di poesie visive che, attraverso parole, segni e colori, danno voce a emozioni difficili da esprimere nella vita quotidiana” spiegano gli organizzatori.

Il laboratorio coinvolgerà i partecipanti nella tecnica del Cut Up, ispirata al movimento dadaista, con diversi step del processo illustrati durante l’attività. Gli organizzatori presentano il tema scelto: “L’autunno, interpretato come momento di riflessione per ritrovare il filo prezioso della propria narrazione personale”.

“Un’esperienza unica e coinvolgente: tagliare, cucire e creare per liberare la mente, connetterla alle emozioni e al sentire del momento presente – continuano i coordinatori – Il laboratorio è pensato anche per ‘alleggerire i pensieri’ dei sempre più appassionati degli incontri di ‘Archivi per Lecco’, preparando i partecipanti alle numerose iniziative già programmate per novembre e dicembre”.

L’attività sarà condotta da Paola Rauzi, formatrice certificata del Metodo Caviardage di Tina Festa®. Per l’evento, a scopo benefico, è richiesta un’offerta di 20 euro, che sarà interamente devoluta al fondo per il restauro del quadro secentesco dell’Adorazione dei Pastori della chiesa parrocchiale di Maggianico. Ai partecipanti verrà fornito tutto il materiale necessario al laboratorio.

Evento a posti limitati. Prenotazione obbligatoria scrivendo alla mail associazione.bovara@gmail.com