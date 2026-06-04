Le corde d’incanto in Santa Marta: voce e arpa per il concerto conclusivo della rassegna

Protagonista la cantante e arpista boema Kateřina Ghannudi con un viaggio nella musica del Seicento

Appuntamento questa sera, giovedì 4 giugno, alle ore 21

LECCO – Si conclude con un raffinato incontro tra voce e arpa la rassegna “I Concerti di Santa Marta – La musica dello spirito”, organizzata dalla Comunità Pastorale Madonna del Rosario nella chiesa di Santa Marta.

L’ultimo appuntamento è in programma giovedì 4 giugno alle ore 21 e vedrà protagonista la cantante e arpista boema Kateřina Ghannudi, artista apprezzata a livello internazionale per la sua attività nel campo della musica antica.

Il concerto, intitolato “I Concerti di Santa Marta”, accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale attraverso il Seicento, alla scoperta delle sonorità dell’arpa doppia a tre ordini di corde e dell’antica tradizione del “suonar cantando”, espressione artistica che univa in modo armonioso il canto all’accompagnamento strumentale.

Il programma si ispira alla grande scuola barocca degli arpisti napoletani e romani, periodo in cui l’arpa si trasformò da semplice strumento melodico a protagonista dell’accompagnamento vocale, sia negli ambienti nobiliari sia in quelli religiosi. Un repertorio caratterizzato da grande eleganza, ricchezza espressiva e profonda spiritualità.

Nata a Praga, Kateřina Ghannudi si è diplomata in arpa e laureata con lode in studi culturali nella capitale ceca. Ha poi perfezionato la propria formazione in Italia, conseguendo il diploma in arpa rinascimentale e barocca al Conservatorio di Verona e specializzandosi in canto barocco sotto la guida di Gloria Banditelli.

Nel corso della sua carriera si è esibita come solista e cantante-arpista in importanti festival e sale da concerto internazionali, tra cui Amburgo, Amsterdam, Salisburgo, Anversa, Siviglia e Beirut. Parallelamente all’attività concertistica, porta avanti una ricerca dedicata alle musiche tradizionali del Mediterraneo e al repertorio della cosiddetta “hacken-harfe” boema.

L’ingresso al concerto è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.