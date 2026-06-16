Lecco. A Fiore Cucina in Libertà arrivano i “Mercoledì artistici”: tre serate tra musica, teatro e canzone d’autore

La rassegna, nata dalla collaborazione con Associazione Risuono e Lo Stato dell’Arte APS, prenderà il via il 17 giugno per proseguire il 15 luglio e il 9 settembre

Sul palco Glicine ed Emilio Toma, il recital “Musica e parole in amore” con Sara Velardo e Alberto Bonacina e il doppio appuntamento con Tommaso Intrieri e Quasi Poesia

LECCO – Musica dal vivo, teatro, poesia e canzone d’autore incontrano la convivialità e la cucina nei “Mercoledì artistici“, la nuova rassegna culturale ospitata da Fiore Cucina in Libertà, in via Belfiore 1.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra Fiore Cucina in Libertà, Associazione Risuono e Lo Stato dell’Arte APS, proporrà tre appuntamenti in programma il 17 giugno, il 15 luglio e il 9 settembre, sempre a partire dalle 20, con l’obiettivo di creare uno spazio informale nel quale la proposta gastronomica possa dialogare con le espressioni artistiche del territorio.

Ad aprire la rassegna, mercoledì 17 giugno, saranno Glicine ed Emilio Toma, protagonisti di una serata dedicata alla dimensione più intima della canzone. Glicine, nome d’arte della cantautrice lecchese Aurora Pensa, porterà sul palco un repertorio caratterizzato da atmosfere ispirate alla natura e al vissuto personale, accompagnata dalla chitarra classica. Nel corso degli anni ha ottenuto diversi riconoscimenti, arrivando tra l’altro in finale al Premio Fabrizio De André e in semifinale al Premio Lunezia, al Busking Contest e a Music for Change. Al suo fianco si esibirà Emilio Toma, musicista e autore che vive la musica come uno spazio di ricerca e di espressione personale.

Il secondo appuntamento, in programma il 15 luglio, sarà dedicato a “Musica e parole in amore“, recital poetico-musicale e letterario interpretato da Sara Velardo, voce e chitarra, e da Alberto Bonacina, voce recitante. Lo spettacolo proporrà un percorso tra musica, poesia, letteratura e teatro per raccontare le diverse sfumature dell’amore, dalle più luminose a quelle più complesse e contraddittorie.

La rassegna si concluderà il 9 settembre con Tommaso Intrieri e Quasi Poesia, progetto musicale del chitarrista brianzolo Alberto Vaiano. I due artisti proporranno brani accomunati da una scrittura ispirata alla quotidianità e alla ricerca di un linguaggio personale, tra atmosfere intime e canzone d’autore.