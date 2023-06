Lecco, a Palazzo Bovara la mostra dedicata al Beato Rosario Livatino

In municipio a Lecco dal 5 al 10 giugno la vicenda umana e civile del “giudice ragazzino” e del lecchese Piero Nava

Martedì 6 incontro pubblico con il presidente della Corte d’Appello di Milano

LECCO – Rosario Livatino, primo magistrato Beato nella storia della Chiesa cattolica; ma pure il lecchese Piero Nava, primo testimone di giustizia dell’ordinamento italiano, che ha consentito l’individuazione dei killer e dei mandanti del “giudice ragazzino”, come fu definito Livatino dall’allora presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Livatino e Nava sono i protagonisti della mostra “Sub Tutela Dei” che, da lunedì 5 a sabato 10 giugno, sarà allestita al primo piano di Palazzo Bovara (piazza Diaz 1) per iniziativa del Centro Culturale Alessandro Manzoni in collaborazione con il Comune di Lecco e l’Ordine degli Avvocati di Lecco.

La cerimonia ufficiale di inaugurazione è in programma lunedì 5 alle ore 17 nella Sala

consigliare del Comune di Lecco, presenti il sindaco Mauro Gattinoni, il prefetto Sergio Pomponio, il presidente dell’Ordine degli Avvocati Elia Campanielli, il presidente del Tribunale Lecco Ersilio Secchi, il procuratore della Repubblica Ezio Domenico Basso, il prevosto monsignor Davide Milani, l’avvocato Carlo Torti, tra i curatori della mostra. L’intervento introduttivo sarà a cura di Gianluca Bezzi, presidente del Centro Culturale Alessandro Manzoni. Partecipano anche Lorenzo Bonini, Stefano Scaccabarozzi e Paolo Valsecchi, curatori del libro di Piero Nava “Io sono nessuno. Da quando sono diventato testimone di giustizia del caso Livatino”.

Martedì 6 giugno alle ore 21, presso la Sala Don Ticozzi (via Ongania 4 – Lecco) è poi previsto l’incontro pubblico “La giustizia sub tutela Dei: la testimonianza del Beato Livatino”, che vedrà gli interventi di Gianluca Bezzi; del presidente della Corte d’Appello di Milano Giuseppe Ondei; dell’avvocato Eva Sala, del Centro Studi Rosario Livatino, da poco nominata nel Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa. Questo evento è stato accreditato dall’Ordine degli avvocati di Lecco ai fini della formazione professionale.

La mostra “Sub Tutela Dei”, realizzata per il Meeting di Rimini 2022, vuol far conoscere la figura di Rosario Livatino, che fin dagli Anni 80 indagò su tangenti e corruzione e sulla criminalità organizzata. Insieme ai sostituti procuratori Salvatore Cardinale e Roberto Saieva e al giudice istruttore Fabio Salamone seguì una grossa indagine sulla mafia agrigentina sfociata poi in una quarantina di condanne. Venne ammazzato a colpi di pistola da quattro sicari il 21 settembre 1990 sulla statale Caltanissetta-Agrigento mentre si recava senza scorta in tribunale. Unico testimone dell’agguato il lecchese Piero Nava, che da allora vive sotto protezione e che ha dovuto cambiare radicalmente l’esistenza sua e della propria famiglia. Livatino è stato beatificato il 9 maggio 2021. Il percorso espositivo presenta i vari momenti della vita del giovane magistrato, a partire dal giorno dell’agguato e della sua uccisione; viene poi spiegata la sua formazione personale ed umana, con riferimento alla famiglia, al contesto storico e alla sua profonda religiosità. Una serie di pannelli illustra sua formazione professionale e il suo operato come giudice, rilevando come al difficile contesto sociale e alla scarsità di mezzi egli abbia risposto mettendo tutta la sua intelligenza, la sua passione, il suo impegno e il suo estremo rigore professionale nella ricerca della verità e della giustizia al servizio del bene comune, tanto da attirare l’attenzione dei mafiosi che decisero di eliminarlo. Infine verrà dato spazio al martirio, alla beatificazione e all’eredità lasciataci dal giudice ragazzino, oltre che al ruolo avuto da Piero Nava nelle indagini successive alla sua esecuzione.

La mostra allestita in municipio a Lecco sarà aperta al pubblico da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; sabato 10 giugno dalle 9 alle 12.30. Visite guidate sono previste ogni giorno alle 11 e alle 18, oppure su prenotazione (mostralivatino.lecco@gmail,com). Si ringraziano per il supporto e la collaborazione la Compagnia delle Opere Lecco Sondrio, PVR Vacuum Design – Valmadrera; Morganti spa Kapriol – Civate.