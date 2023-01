Lecco, a Villa Manzoni ultima settimana della ‘Mostra dei Presepi’

L’esposizione chiuderà domenica 15 gennaio

Oltre 5000 presenze raggiunte, numerosissimi gli accessi durante le festività

LECCO – Concluse le feste, sta per volgere al termine anche la ‘Mostra dei presepi’ a Villa Manzoni, che chiuderà i battenti domenica 15 gennaio. Tantissimi gli accessi, oltre 5000 presenze in totale finora, soprattutto durante le festività natalizie, per ammirare i numerosi diorami e il grande presepe con statue di Giuseppe Ercolano, esposto nella cappella privata della villa.

Ad affascinare i visitatori la varietà delle scene rappresentate, tanto da spingerli a tornare con partenti e amici per rivedere le opere realizzate dai presepisti lecchesi e lombardi, esposti per la prima volta a Lecco. Nostalgia e simpatia le ha suscitate la piccola scena di due bambini intenti ad allestire il presepe con muschio e carta, come si usava fare tanti anni fa, e a volte ancora oggi, nelle case.

Gli orari della mostra per la restante parte della settimana saranno i seguenti: da mercoledì a domenica dalle 10 alle 18.