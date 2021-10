Lecco. Al Circolo F.lli Figini la mostra “Curiosità di un motoraduno”

Dal 16 ottobre al 19 dicembre a Maggianico

Per i 100 anni della Guzzi le foto di Rosandro Cattaneo a cura di Daniele Re

LECCO – La mostra si inserisce tra le numerose manifestazioni che celebrano il centenario della fondazione della Moto Guzzi. L’esposizione presenta un reportage che guarda alle moto e alla loro storia, ma anche ai motociclisti e ai visitatori incuriositi a cui Rosandro Cattaneo “ruba” dei ritratti, cogliendo inoltre alcune peculiarità del rapporto tra questi e le moto. Il fotografo guarda i particolari meccanici e l’ambiente tra lago e montagne in cui si svolge la manifestazione, documentandone alcuni momenti istituzionali come le premiazioni. L’esposizione conduce i visitatori all’interno del motoraduno tenutosi a Mandello del Lario nel 1991, in occasione dei settant’anni della casa motociclistica, per scoprire le sue curiosità, i sui particolari e le persone che vi hanno preso parte.

Per restituire l’atmosfera e il fascino delle moto d’epoca alle sue fotografie Rosandro Cattaneo sceglie di scattare con una pellicola in bianco e nero, che sviluppa però come se fosse a colori (C41), dandole così un’intonazione seppia. Inoltre per la loro stampa (1992) decide di usare una carta per fotografie a colori, aggiungendo un’ulteriore, benché leggera, intonazione all’immagine, ora più gialla, più verde o viola. Per meglio introdurre le fotografie e descrivere l’atmosfera dei raduni la mostra è accompagnata dalle memorie di Stefano Bonacina, presidente del Moto Guzzi Club Mandello, raccolte da Daniele

Re.

Queste avvicinano il visitatore allo spirito del guzzista: un senso di appartenenza e un

sentimento che conduce a Mandello motociclisti da tutta Europa e oltre. La mostra è un momento di valorizzazione della storia del territorio che si arricchisce delle fotografie istantanee dedicate da Daniele Re al Circuito del Lario, la competizione che si correva sulle strade della Valassina e di cui si ricorda quest’anno il centenario. Nelle sue quindici edizioni, svoltesi dal 1921 al 1939, hanno partecipato e vinto alcune tra le prime Moto Guzzi messe in produzione. Per realizzare le sue fotografie Daniele Re ha ricercato tra le immagini storiche della gara quelle che mostrano i punti salienti del circuito, quindi li ha fotografati con le medesime inquadrature per vedere come il tracciato è cambiato nel tempo.

L’apertura della mostra “Curiosità di un motoraduno. Fotografie per i 100 anni della Moto Guzzi” si terrà sabato 16 ottobre alle ore 17.30 al Circolo F.lli Figini, via dell’Armonia, 5 a Maggianico (Lecco). In quest’occasione sarà possibile incontrare il fotografo Rosandro Cattaneo e il curatore Daniele Re che accompagneranno i visitatori lungo il percorso delle fotografie. Rosandro Cattaneo (Mandello del Lario, 1942) è un fotoamatore che inizia a fotografare dai primi anni ’70, e negli anni ’80 sperimenta il linguaggio audiovisivo partecipando a diverse rassegne nazionali, come il Festival Internazionale di diaporama (Legnano, 1991). Dai primi anni ’90 si interessa a tecniche alternative rispetto alla fotografia tradizionale, usando la Polaroid e il foro stenopeico, entrambe fortemente legate alla temporalità: dallo sviluppo istantaneo nella prima ai tempi lunghi necessari per impressionare la pellicola nella seconda. In questi anni Cattaneo lavora prima come carpentiere metallico e successivamente come autista di pullman, mantenendo l’interesse creativo per la fotografia. Così il suo rapporto con questa è definito dall’affetto verso le immagini realizzate (spesso copie uniche), dal rispetto per le fotocamere che si costruisce da sé, oltre che dal divertimento della sperimentazione tecnica.

Orari

Da martedì a domenica 8-22

lunedì chiuso

Ingresso libero

Per informazioni:

Telefono: 0341 420011

E-mail: circolofigini@gmail.com