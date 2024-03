Lecco. Al Palladium ‘La Sirenetta il Musical’

Il Musical torna a incantare Lecco a marzo e aprile 2024

Il ricavato degli spettacoli di aprile sarà devoluto a due iniziative benefiche

LECCO – La Compagnia del Domani annuncia il ritorno de “La Sirenetta il Musical“. Dopo sette repliche sold out, sei date in trasferta e oltre 4mila spettatori, il sipario del Cineteatro Palladium si apre nuovamente per accogliere il ritorno del musical.

La Sirenetta il musical è pronto a catturare nuovamente, nella sua rete di divertimento e allegria, il cuore di grandi e piccini.

E’ una meravigliosa storia d’amore e avventura che prende vita a teatro. La squadra artistica ha lavorato instancabilmente per portare in scena un’interpretazione unica e coinvolgente della fiaba della Sirenetta. Il mix perfetto fra le emozioni del cartone animato, le vibrazioni degli spettacoli teatrali più famosi al mondo e la storia narrata da Hans Christian Andersen.

L’impegno della Compagnia del Domani va oltre la semplice produzione teatrale e ci tiene a fare la differenza nella vita delle persone. Per questo motivo, il ricavato degli spettacoli di aprile sarà devoluto a due iniziative benefiche.

Lo spettacolo di sabato 6 aprile sarà a favore del missionario Padre Norberto Pozzi, padre carmelitano scalzo, originario di Acquate di Lecco, gravemente ferito da una mina in Centro Africa a febbraio 2023.

Lo spettacolo di sabato 20 aprile, invece, sarà a favore del Progetto Scuola Calcio Clube De Futebol Inclusivo di Salvador de Bahia in Brasile dove Don Andrea Perego, sacerdote ambrosiano originario di San Giovanni di Lecco, sta svolgendo la sua missione.

Per maggiori informazioni e per l’acquisti dei biglietti: www.lasirenettailmusical.it

Gli spettacoli del 2024 in programmazione al Cineteatro Palladium di Lecco: Sabato 16 marzo ore 16, Domenica 17 marzo ore 14:30, Sabato 6 aprile ore 16, Sabato 20 aprile ore 16:30.