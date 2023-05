Lecco, al via il 23 il cineforum “Ma che film la vita!”

Primo appuntamento in piazza Garibaldi con “The Fabelmans” del maestro Steven Spielberg

La rassegna, giunta alla quinta edizione, è promossa da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco

LECCO – E’ tutto pronto per l’avvio della quinta edizione del cineforum “Ma che film la vita!”

organizzato da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco. Il primo

appuntamento con il cinema in piazza Garibaldi a Lecco è fissato per martedì 23 maggio,

con inizio alle ore 21.30 circa.

Ad aprire la rassegna sarà il capolavoro autobiografico del maestro Steven Spielberg “The Fabelmans”. Sammy Fabelman sviluppa fin da piccolo una passione per il cinema. Quando la sua famiglia sembra cadere a pezzi, sarà questa a salvarlo. Il film – una lettera d’amore di Spielberg ai suoi genitori, in particolare a sua madre, a cui il film è dedicato – ha avuto grandi consensi dalla critica e ottenuto 7 candidature agli Oscar e 5 ai Golden Globes. Un’autobiografia romanzata, un’introspezione, un dizionario enciclopedico dei temi e dei motivi che il grande regista coltiva da più di mezzo secolo: i volti meravigliati dei bambini, occhi spalancati e bocche socchiuse, i dialoghi scritti come massime, quell’incredibile senso visivo che gli permette di inventare immagini folgoranti…

La proiezione del film diretto da Spielberg avrà inizio ore 21.30 circa, in base alle condizioni

di luce (biglietto di ingresso 5 euro), e sarà preceduta dall’introduzione critica curata da

Gianluca Pisacane e don Davide Milani (prevosto di Lecco e presidente della Fondazione

Ente dello Spettacolo). I biglietti sono acquistabili direttamente alla cassa allestita in piazza

Garibaldi oppure on line in prevendita su www.aquilonelecco.it (con 1 euro in più). In caso

di pioggia le proiezioni saranno trasferite al Cinema Nuovo Aquilone: aggiornamento in

tempo reale su www.aquilonelecco.it. Se a spettacolo iniziato le condizioni meteo

obbligheranno alla sospensione della proiezione il biglietto non potrà essere rimborsato.

Per informazioni: 03411918022; email info@aquilonelecco.it.

Dopo “The Fabelmans”, il cineforum all’aperto proseguirà con altre cinque pellicole: il 30

maggio “La stranezza” di Roberto Andò, il 6 giugno “Gli spiriti dell’isola” di Martin

McDonagh, il 13 giugno “Grazie ragazzi” di Riccardo Milani, il 20 giugno “Black Panther-

Wakanda Forever” e il 27 giugno “Air” di Ben Affleck.

Il cineforum “Ma che film la vita!” è organizzato da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema

Aquilone e Comune di Lecco, in collaborazione con la Comunità Pastorale Madonna del

Rosario, la Fondazione Ente dello Spettacolo e Ltm.