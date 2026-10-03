Lecco. Al via il ciclo di incontri aperti alla comunità nel nuovo oratorio San Luigi

Gli incontri si terranno una volta al mese all’oratorio. Iscrizioni aperte

Intelligenza artificiale, social media e attualità al centro dei nuovi appuntamenti serali

LECCO – L’oratorio san Luigi di Lecco, unitamente alla Comunità Parrocchiale Madonna del Rosario, propone un percorso di confronto su temi di attualità con l’intento di fare incontrare e di mettere in relazione giovani e adulti.

I nuovi spazi hanno reso evidente come, oggi, un oratorio non possa essere un ambiente solamente dedicato ai più piccoli, ma debba fornire occasioni per un incontro tra generazioni, per favorire la crescita umana, spirituale e culturale personale e comunitaria, aprendosi all’intera città.

In questa prospettiva nasce un percorso di incontri mensili serali, che toccheranno temi di stretta attualità, come l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e dei social media, ma anche temi che toccano la vita cristiana. Gli incontri avranno modalità diverse, per coinvolgere i presenti in maniera attiva e creativa.

Il primo ciclo di incontri si svolgerà nei venerdì ottobre, novembre e dicembre con inizio alle 20.45, nel nuovo oratorio san Luigi. Il primo incontro s’intitola “Missione oggi, una fotografia della realtà e uno sguardo al futuro”, in calendario venerdì 9 ottobre, e avrà come protagonista padre Gianni Criveller, missionario del Pontificio istituto missioni estere (Pime), sinologo e teologo, che sarà intervistato da Anna Pozzi, giornalista di Mondo e missione e Avvenire.

Il 13 novembre ci sarà Gerolamo Fazzini, giornalista e scrittore, interverrà sul tema dei social, dell’informazione di qualità e dei rischi per la democrazia. Mentre il 18 dicembre sarà invece l’intelligenza artificiale a catalizzare l’attenzione. Ospite della serata, Gigio Rancilio, giornalista di Avvenire, formatore digitale.

“È certamente un’occasione da non lasciar cadere” sottolinea don Marco Della Corna, responsabile della Pastorale Giovanile della comunità. “Giovani e adulti, gli uni accanto agli altri per lasciarsi coinvolgere e provocare in un clima di confronto su temi di attualità che interrogano il nostro vissuto e la nostra fede. E questo alla presenza di esperti qualificati che potranno guidare il lavoro, offrire spunti di pensiero, tentare risposte agli interrogativi dei presenti.”

Gli incontri, per cui è gradita l’iscrizione, saranno ad ingresso libero e gratuito. L’accesso all’oratorio è da via Parini 20, dove si potrà anche posteggiare l’auto.