In piazza Garibaldi e a Versasio le due rassegne estive dedicate al cinema

Le due iniziative nell’ambito del rapporto di collaborazione siglato tra il Comune di Lecco e Lecchese Turismo Manifestazioni

LECCO – A partire da mercoledì 23 giugno alle 21 e per tutti i mercoledì di giugno, luglio e agosto, fatta eccezione per mercoledì 18 agosto, il nuovo palco di piazza Garibaldi ospiterà il cinema all’aperto per le famiglie. Ad inaugurare la rassegna, il 23 giugno, sarà la pellicola “Quel giorno d’estate” (2018) di Mikhaël Hers.

“Un appuntamento ricorrente e atteso dalle famiglie e dai bambini – sottolinea l’assessore alla Cultura Simona Piazza – che porta il cinema nella piazza centrale della nostra città, per cui ringrazio LTM del prezioso supporto nella realizzazione delle proiezioni anche in questo momento ancora assolutamente particolare”.

Di seguito il calendario completo delle proiezioni

mercoledì 7 luglio “Ploi” (2018);

mercoledì 14 luglio “10 giorni senza mamma” (2019);

mercoledì 21 luglio “Tuttapposto” (2019);

mercoledì 28 luglio “Coco” (2017);

mercoledì 4 agosto “Ma cosa ci dice il cervello” (2019);

mercoledì 11 agosto “La bella e la bestia” (2017);

mercoledì 25 agosto “The Place” (2017).

Mercoledì 30 giugno spazio invece alla quarta edizione della rassegna di cinema d’animazione, alienazione e allucinazione “Fantasmagorie” con “Alienation”.

Alla promozione della fascia di media montagna, anche attraverso iniziative culturali e turistiche, appartiene invece la grande novità 2021, quest’estate infatti a partire da venerdì 25 giugno e fino al 23 luglio, ogni venerdì sera alle 21.15 al piazzale della funivia per i Piani d’Erna sarà possibile assistere alla proiezione dei titoli in programma direttamente dalla propria autovettura, grazie alla riscoperta formula del drive-in.

“Questo nuovo format su Lecco nasce dall’idea di valorizzare la fascia di media montagna anche attraverso questa piattaforma – spiega l’assessore all’Attrattività territoriale Giovanni Cattaneo – creando uno spazio estivo fresco e fruibile in sicurezza. Anche nella scelta dei titoli, la rassegna promuove gli spazi all’aperto, il contatto con la natura e il legame col territorio, rilanciando il tema dell’esplorazione di tutto quello che è outdoor”.

La pellicola d’esordio, il 25 giugno, sarà “The Rider – Il sogno di un cowboy” (2017), regia del premio Oscar 2021 Chloé Zhao – “Nomadland”.

Di seguito il calendario completo delle proiezioni

venerdì 2 luglio “Now” (2020);

venerdì 9 luglio “L’uomo delfino” (2017);

venerdì 16 luglio “Citizen Jane – Battle For The City” (2016);

venerdì 23 “Nomad – In cammino con Bruce Chatwin” (2019).

Sarà concesso l’accesso all’area a circa 100 vetture a partire dalle 20.30 e, al raggiungimento della massima capienza dello stesso, l’ingresso al parcheggio sarà interdetto. Costo d’ingresso 2,5 euro, parcheggio gratuito.