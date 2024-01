Lecco: al via il progetto “Big, biblioteca in gioco” per… giocare in biblioteca

L’iniziativa, in partenza sabato 20 gennaio, è promossa dalla biblioteca civica

Piazza: “La biblioteca di Lecco è anche sempre di più un punto di riferimento e un polo culturale e di incontro”

LECCO – La biblioteca civica Uberto Pozzoli di Lecco lancia una nuova iniziativa per promuovere il gioco positivo: “Big – Biblioteca in Gioco”. Il gioco positivo è un gioco che si svolge in un clima di rispetto e collaborazione, che promuove l’inclusione e la diversità e che aiuta a sviluppare competenze importanti per la vita. Il gioco, infatti, può essere un’occasione non solo di divertimento, ma anche di socializzazione e apprendimento. I partecipanti potranno scegliere tra una vasta gamma di giochi, dai classici ai titoli più moderni e originali.

L’iniziativa, che partirà sabato 20 gennaio e proseguirà fino a maggio, è rivolta a tutti e prevede la possibilità di giocare a diversi tipi di giochi da tavolo, sia classici, sia moderni e di partecipare a “serate cruciverba”, sfide a squadre incentrata sui classici dell’enigmistica.

I pomeriggio in biblioteca si terranno il terzo sabato del mese dalle 14.30 alle 17.30 il 20 gennaio, il 17 febbraio, il 16 marzo, il 20 aprile e il 18 maggio, mentre le serata gioco ogni secondo lunedì del mese dalle 20: il 29 gennaio (serata cruciverba – fino alle 22.30), il 12 febbraio (Catan – fino alle 23), l’11 marzo (Obscurio – fino alle 23), l’8 aprile (serata cruciverba – fino alle 22.30) e il 13 maggio (Wingspan – fino alle 23).

Così l’assessora alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza: “La biblioteca di Lecco non solo è impegnata sul fronte della promozione della lettura, ma è anche sempre di più un punto di riferimento e un polo culturale e di incontro, grazie anche agli ultimi allestimenti ospitati al suo interno. Questa è la volta di iniziative di condivisione e intrattenimento, pensate per offrire a giovani, adulti e famiglie momenti di gioco accompagnati e con lo scopo di accogliere, aggregare e orientare le nuove generazioni alla frequentazione della biblioteca”.

I pomeriggi e le serate di giochi da tavolo sono rivolti a bambini, ragazzi, adulti e famiglie e sono gratuiti. Per partecipare alle serate è necessario prenotarsi a partire da questo collegamento, per maggiori informazioni è possibile contattare la biblioteca al numero 0314 481122 o all’indirizzo biblioteca@comune.lecco.it.