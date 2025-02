Lecco. Alberto Magatti presenta il suo romanzo presso la Libreria Cattaneo

La presentazione si svolgerà giovedì 6 febbraio alle 18

Il titolo del romanzo è “I girasoli di Isabelle”

LECCO – Alberto Magatti, autore del suo terzo romanzo “I girasoli di Isabelle”, in cui affronta con delicatezza e rispetto temi come la prostituzione giovanile domestica, l’anoressia e la menomazione fisica, incontrerà il pubblico giovedì 6 febbraio alle 18 presso la libreria Cattaneo di Lecco, in via Roma 52. Durante l’evento, sarà in dialogo con la giornalista Chiara Ratti.

La tranquillizzante vetrina di un negozio di fiori cela un mondo “altro”. La protagonista del romanzo, Isabelle è segnata da una menomazione fisica, e ancor di più, da una madre che la avvia adolescente alla prostituzione. Una donna spietata che usa la figlia per un bieco attaccamento al denaro. Dentro a quel negozio gli avventori sono distinti signori dalla reputazione inattaccabile che cercano qualcosa di diverso dai fiori. Isabelle non è fatta per quella vita. Il destino le farà incontrare Matteo, giovane rampollo di una famiglia di industriali. Lui se ne innamora a prima vista, superando ogni pregiudizio fisico e sociale. Il racconto si svolge tra la periferia di Milano e un anonimo paesino sul Lago di Como.

Alberto Magatti intreccia con rara delicatezza il tema della prostituzione giovanile vissuta tra le mura domestiche e la sofferenza psicologica che, nel caso di Isabelle, si manifesta nell’anoressia. L’autore mescola abilmente ingredienti centrali come l’amore, l’amicizia e il lavoro in fabbrica, aggiungendo una buona dose di speranza e saggezza, incarnate principalmente da Marcella, la governante della famiglia di Matteo, che segue le vicende con uno sguardo materno e caloroso. I mondi dei due protagonisti, lontani anni luce, si intrecciano in una trama che si arricchisce di un tocco di giallo, conducendo a un finale sofferto, ma imprevedibile, che lascia un segno profondo.

“Una scrittura chiara e ricca di dettagli guida il lettore, passo dopo passo, attraverso le vite di due giovani che, nel tentativo di superare un passato doloroso, mettono tutto il loro amore nella ricerca di una felicità tanto desiderata” spiegano gli organizzatori dell’incontro.