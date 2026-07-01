Lecco, alla chiesa di Varigione la presentazione del restauro della Madonna Nera di Loreto

Sabato 4 luglio l’incontro dedicato al progetto di recupero della tela seicentesca

A seguire il concerto della Banda Giuseppe Verdi nell’ambito di “Frazioni di Musica”

LECCO – Prosegue il percorso dedicato alla valorizzazione del patrimonio artistico e religioso della città. Dopo la presentazione del progetto di restauro dei ritratti dei primi curati della parrocchia di San Giovanni Evangelista, sabato 4 luglio sarà la volta della tela della Madonna Nera di Loreto, custodita nella chiesa di Varigione.

L’appuntamento è in programma alle 20.45 nella chiesa di Varigione, in via Varigione a Lecco, al termine del Rosario Mariano. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Giuseppe Bovara, in collaborazione con diverse realtà del territorio impegnate nella tutela del patrimonio storico e artistico cittadino.

La serata sarà dedicata alla presentazione del progetto di restauro della tela tardo seicentesca raffigurante la Madonna Nera di Loreto, un’opera da sempre molto cara alla comunità di Varigione e parte della raccolta fondi avviata per il recupero di tre importanti testimonianze della vita religiosa della parrocchia di San Giovanni alla Castagna.

L’iniziativa si inserisce inoltre nelle celebrazioni per il bicentenario della nascita del Beato Giovanni Mazzucconi, che da bambino frequentò la parrocchia di San Giovanni, allora guidata dallo zio materno, don Carlo Scuri.

Al termine della presentazione, la piazzetta antistante la chiesa ospiterà il concerto della Banda Giuseppe Verdi, inserito nel calendario della rassegna “Frazioni di Musica”.

Il progetto di restauro dei tre dipinti ha ottenuto il sostegno della Fondazione Comunitaria del Lecchese attraverso uno specifico bando. Chi desidera contribuire alla raccolta fondi può effettuare una donazione tramite bonifico a favore della Fondazione Lecchese Ente Filantropico, sul conto corrente Intesa Sanpaolo (IBAN IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286), indicando nella causale “2026.0155 – Fede e volti secolari a San Giovanni e a Varigione