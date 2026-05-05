Lecco, allo Spazio Teatro Invito la lettura delle lettere dei condannati a morte della Resistenza

Mercoledì 6 maggio alle 9.30 l’iniziativa aperta alla cittadinanza per l’81° anniversario della Liberazione

Introduzione di ANPI Lecco e accompagnamento musicale per un momento di memoria e riflessione collettiva

LECCO – Una mattinata dedicata alla memoria e alla riflessione sulla Resistenza. Si terrà domani, mercoledì 6 maggio alle 9.30, allo Spazio Teatro Invito di Lecco (via Ugo Foscolo 42), la lettura pubblica delle “Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana ed europea”, iniziativa aperta alla cittadinanza in occasione dell’81° anniversario della Liberazione.

L’evento vedrà la partecipazione di una pluralità di voci del territorio: a leggere una selezione delle lettere – in gran parte pubblicate da Einaudi Editore – saranno docenti e studenti di istituti lecchesi e centri di formazione professionale, insieme a pensionati e volontari delle associazioni cittadine. Tra i partecipanti anche don Giuseppe Salvioni, parroco di Laorca, Rancio e San Giovanni.

L’incontro sarà introdotto da Patrizia Milani, della segreteria provinciale ANPI Lecco, e sarà accompagnato da momenti musicali a cura di Luca Pedeferi.