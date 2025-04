Lecco. All’Officina Badoni andrà in scena “I Promessi Sposi in prova”

Uno spettacolo multisensoriale tra letteratura e cioccolato

L’iniziativa si svolgerà venerdì 4 aprile alle 20:30

LECCO – L’Auditorium Neogotico di Officina Badoni accoglierà “I Promessi Sposi in prova“, una lettura teatrale ispirata a I Promessi sposi alla prova di Giovanni Testori. L’evento, organizzato da ENAIP Lombardia e Officina Badoni, offrirà un’esperienza unica che fonde letteratura e gusto, regalando al pubblico un affascinante viaggio multisensoriale.

I protagonisti della serata saranno gli attori Ancilla Oggioni e Alberto Bonacina, che guideranno il pubblico in una rilettura originale del capolavoro manzoniano. I due interpreti alternano la lettura di brani teatrali alla degustazione di cioccolatini artigianali, creati dal maestro pasticcere Marco Gennuso e realizzati dagli allievi del corso di pasticceria di ENAIP Lecco.

Ogni cioccolatino sarà ispirato ai personaggi del romanzo, trasformando le loro personalità in un’esperienza sensoriale: il carattere di Renzo, la delicatezza di Lucia, l’amarezza dell’Innominato e la dolcezza di Agnese prenderanno vita non solo attraverso le parole, ma anche attraverso il gusto. Il dialogo tra gli interpreti e il pubblico sarà arricchito da momenti di coinvolgimento diretto, trasformando la rappresentazione in un’esperienza interattiva e multisensoriale.

Simona Piazza, vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Lecco, commenta l’iniziativa: “Un’iniziativa davvero interessante per la nostra Città Manzoniana, che desidero ringraziare sentitamente i promotori per averla realizzata. È un’opportunità unica per riscoprire Manzoni attraverso una prospettiva innovativa, dove cultura e gastronomia si fondono armoniosamente, creando un perfetto connubio tra tradizione e gusto”.

Il maestro cioccolatiere Marco Gennuso racconta la nascita del progetto: “Mia nonna diceva sempre che la via più rapida per arrivare al cuore passa attraverso lo stomaco, e così abbiamo deciso di far ‘digerire’ i Promessi Sposi al pubblico. Assaporare i personaggi attraverso le voci di Ancilla e Alberto, per poi degustarli con il cioccolato creato dai ragazzi del corso di pasticceria, è una vera e propria celebrazione del connubio Manzoni-cibo. Giocare con le parole ed esprimersi attraverso il cioccolato è un’arte unica che stimola tutti i sensi, esplorando il sapore della lettura e l’amore per il cibo degli dèi”.

L’evento, in programma per venerdì 4 aprile alle 20:30, è ad ingresso gratuito, ma è necessaria la registrazione tramite il seguente link.