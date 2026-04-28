Lecco, “Arco Iris Teatro” porta “The Full Monty Show” sul palco

Appuntamento venerdì 1 maggio 2026 alle 21 all’Auditorium “Sandro Pertini”, ingresso libero

LECCO – La compagnia teatrale “Arco Iris Teatro” di Mandello del Lario porta in scena “The Full Monty Show – La rivincita degli audaci”, una commedia in due atti che rilegge per il palcoscenico una storia divenuta popolare a partire dall’omonimo film del 1997, ambientato nella città inglese di Sheffield.

Lo spettacolo, guidato dalla regista e attrice Laura Gisella Bono, affronta tematiche che restano attuali, nonostante l’ambientazione originale rimandi alla realtà post-industriale britannica di fine Novecento. Una trasposizione teatrale che mantiene il legame con il contesto sociale di riferimento, proponendo una narrazione che mette al centro dinamiche umane e collettive.

Sul palco saliranno Pier Paolo Gonnelli, Luigi Marino, Massimo Motisi, Ignazio Montuori, Salvatore Bolognino, Roberto Cogliati, Viviana Motisi, Luca Rossetti, Mattia Pezzoli e la stessa Laura Gisella Bono, con la partecipazione straordinaria del piccolo Gioele Pulli. Le scenografie sono firmate da Elena Strafella e Cristiano Marletta, mentre suoni e luci sono curati da Riccardo Conca.

L’appuntamento è fissato per venerdì 1 maggio 2026, alle ore 21, all’Auditorium Centro Civico “Sandro Pertini” di via dell’Eremo 28, a Lecco. L’ingresso sarà libero.

Il progetto è stato realizzato con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura, con il sostegno di diversi partner del territorio.