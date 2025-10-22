Lecco, biblioteca civica: al via la programmazione autunnale

Incontri con autori, musica, giochi e laboratori per tutte le età

“Vogliamo che la biblioteca rimanga uno spazio vivo, aperto al dialogo, alla partecipazione e alla condivisione”

LECCO – La nuova programmazione autunnale della biblioteca civica “Uberto Pozzoli” è ricca di eventi e propone un ampio ventaglio di iniziative pensate per coinvolgere tutti, con percorsi diversificati e inclusivi in grado di stimolare curiosità, immaginazione e senso di comunità in tutte le fasce di età.

“Prosegue il ricco calendario di appuntamenti alla biblioteca civica Uberto Pozzoli, con l’obiettivo di renderla sempre più un luogo di incontro, non solo di divulgazione, ma anche di promozione culturale – continua Simona Piazza, assessora alla cultura – Vogliamo che continui ad essere uno spazio vivo, aperto al dialogo, alla partecipazione e alla condivisione. Un sentito ringraziamento a tutte le realtà coinvolte e agli autori che hanno contribuito alla realizzazione di questo programma, che ci terrà compagnia fino alle festività natalizie, proseguendo poi anche nel periodo primaverile”.

Tra gli appuntamenti di maggiore rilievo spiccano le presentazioni di libri e gli incontri con gli autori, sempre in programma alle 18. Il 24 ottobre, Mauro Manzoni, autore e sindaco di Varenna, presenterà il volume “Il volto di Dio nella poesia di David Maria Turoldo”.

Il 21 novembre si terrà la serata conclusiva del tour “Scritture di Lago”, con la partecipazione di autori e traduttori finalisti del concorso letterario. Il 27 novembre, Giampaolo Agrati sarà protagonista con il libro “La rinascita. Poesie e racconti”.

Il ciclo proseguirà l’11 dicembre, nella sede di Palazzo delle Paure, con la presentazione del libro di Federico Bario “Come batteva il tamburo: Piccola città, non avrai il mio scalpo”, dedicato alla storia di Lecco negli anni ’70 del Novecento. Infine, il 12 marzo, sempre al Palazzo delle Paure, Maurizio Volpi presenterà “Casa Alber, un’esperienza profetica”, dedicato all’esperienza della comunità familiare per minori in difficoltà.

Oltre agli incontri con gli autori, la biblioteca propone un corso di scacchi per ragazzi dai 10 ai 15 anni, in programma ogni venerdì pomeriggio, e un ciclo di incontri musicali intitolato “Il coro in biblioteca”, realizzato in collaborazione con il gruppo corale Ad Libitum, che si terrà nei sabati 25 ottobre, 29 novembre, 31 gennaio e 21 febbraio, dalle 16 alle 17:30.

Spazio anche ai più giovani, con percorsi tematici dedicati alla letteratura per ragazzi, alla scoperta di autori, illustratori e storie che hanno fatto sognare intere generazioni. Il 27 ottobre sono previste letture speciali dedicate a Halloween, mentre nei mesi successivi si svolgeranno gli incontri del programma “Nati per Leggere”, rivolti a diverse fasce d’età e realizzati anche in collaborazione con i nidi e il Centro per le Famiglie.

Tra le proposte culturali e di approfondimento spicca il ciclo di incontri “Conversazioni sull’I King”, che si svolgerà ogni sabato dal 18 ottobre al 29 novembre e poi dal 10 gennaio al 21 marzo. Proseguono inoltre gli appuntamenti mensili del gruppo di lettura per adulti su testi selezionati, le letture in Comunicazione Aumentativa e Alternativa e i percorsi dedicati a genitori e neogenitori, con particolare attenzione alla pratica della lettura ad alta voce.

Infine, anche quest’anno la biblioteca partecipa a IGM – International Games Month at Your Library, l’iniziativa internazionale che celebra i giochi da tavolo, i giochi di ruolo e altre attività ludiche nelle biblioteche. In questo contesto saranno organizzate serate dedicate ai giochi, per divertirsi insieme in un ambiente creativo e sicuro. Si parte il 31 ottobre con “Giochi mostruosi”, a tema Halloween, e le attività proseguiranno fino alla fine di novembre.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero, ma per alcune attività è necessaria l’iscrizione. Per maggiori informazioni o per iscriversi agli eventi, è possibile scrivere a biblioteca@comune.lecco.it, chiamare il numero 0341/481123 o consultare il sito bibliotecadilecco.it.