Lecco. “Cabaret Scapigliato”, musica e storia nella storica Casa Ghislanzoni

Spettacolo per celebrare la cultura e sostenere il restauro di un’opera secentesca

L’iniziativa si svolgerà il 19 luglio alle 21

LECCO – L’Associazione Giuseppe Bovara – “Archivi di Lecco e della Provincia” (rivista edita da Cattaneo Paolo Grafiche di Oggiono/Annone, che presto celebrerà i suoi cinquant’anni di attività) propone, come evento conclusivo estivo del ciclo di conferenze “Archivi ‘per’ Lecco”, uno spettacolo che si terrà nell’antica Casa Ghislanzoni, oggi Invernizzi, in via Martelli a Maggianico.

Questa dimora, di origine cinquecentesca e appartenuta agli avi di Antonio Ghislanzoni, è intimamente legata al periodo maggianichese della Scapigliatura, protagonista dell’ultima conferenza del ciclo, dedicata alle ville Gomes e Ponchielli (disponibile online sul canale YouTube dell’Associazione Bovara). Casa Ghislanzoni è inoltre stata teatro dell’apertura straordinaria del parco e della villa Ponchielli, promossa lo scorso 28 giugno da diverse realtà di volontariato locali.

Come omaggio a quel vivace periodo culturale, alle ore 21 sarà proposto un divertente spettacolo dal titolo “Cabaret Scapigliato”. Protagonista sarà l’Ambarabaciccicoccò Ensemble, composto dagli appassionati musicisti Carlo Santomassimo, Margherita Santomassimo, Ezio Sacchi, Valeria Sacchi e Daniele Caglio, che offriranno una serata di musica, racconti e aneddoti dedicata alle composizioni di De André, Conte, Paoli, Tenco, Aznavour, Gaber, Lauzi, Concato, Guccini e molti altri.

Per chi lo desidera, alle ore 20, prima dell’evento, sarà possibile partecipare a una visita guidata delle stanze affrescate di Casa Ghislanzoni.

L’ingresso è aperto a tutti, fino a esaurimento posti, con un contributo libero a scopo benefico che sarà interamente destinato al restauro della tela secentesca dell’Adorazione dei Pastori, conservata nella Parrocchiale di Maggianico, nella cappella dove nel 1886 fu battezzata Gioconda Amilcarina Ponchielli, figlia del celebre compositore e del soprano Teresina Brambilla. Il restauro ha ottenuto il sostegno della Fondazione Comunitaria del Lecchese, che finanzierà metà dell’importo; la restante parte sarà raccolta tramite una serie di iniziative previste nei prossimi mesi.

L’appuntamento è per sabato 19 luglio nel Cortile Nobile di Casa Ghislanzoni (via Martelli, Lecco). Per informazioni: associazione.bovara@gmail.com