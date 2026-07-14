Lecco cerca 25 guide “del futuro”: al via il corso specialistico dedicato ai luoghi manzoniani

L’iniziativa è inserita nel progetto Lu.C.I.A. Luoghi Cultura Innovazione Apprendimento, finanziato da Fondazione Cariplo

Candidature entro il 4 settembre. L’obiettivo è formare professionisti in grado di valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico lecchese attraverso nuove tecniche di narrazione e comunicazione

LECCO – Il Comune di Lecco ha aperto la selezione pubblica per partecipare al corso di formazione specialistica “Il paesaggio come racconto: sulle tracce manzoniane tra cultura, storytelling e inclusione”, iniziativa inserita nel progetto Lu.C.I.A. – Luoghi Cultura Innovazione Apprendimento, finanziato nell’ambito del Bando Emblematico Maggiore di Fondazione Cariplo.

Con una determinazione firmata oggi, 14 luglio, Palazzo Bovara ha ufficialmente dato il via alla procedura che consentirà di selezionare 25 partecipanti tra guide turistiche, guide escursionistiche, accompagnatori di media montagna e guide museali.

Un corso dedicato al territorio e ai Promessi Sposi

L’obiettivo è formare professionisti in grado di valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico lecchese attraverso nuove tecniche di narrazione e comunicazione, con particolare attenzione ai luoghi manzoniani, allo storytelling e all’inclusione.

Il corso, autorizzato dal Ministero del Turismo, si svolgerà dal 2 novembre 2026 al 15 febbraio 2027 e prevede 50 ore di formazione, suddivise in 39 ore in presenza, 11 ore online in modalità sincrona e due uscite didattiche sul territorio. Le lezioni si terranno in sedi individuate dal Comune di Lecco, mentre la sede operativa principale sarà quella di Assocultura Lecco, in piazza Garibaldi.

Come spiega Stefano Motta, scrittore, studioso manzoniano e supervisore scientifico del progetto Lu.C.I.A.: “Sin dal famosissimo incipit ‘Quel ramo del lago di Como…’, il paesaggio è un vero e proprio personaggio dei Promessi sposi. Ma il romanzo stesso ha creato, a propria volta, un paesaggio che prima non esisteva: luoghi, nomi, percorsi di fantasia che oggi costituiscono una trama di riferimenti importanti non solo lecchesi. Non si capisce davvero il romanzo se non lo si abbraccia nella sua geografia intera, da Lecco a Monza a

Milano e oltre. Questo corso ‘cuce’ insieme le tre città manzoniane attraverso la collaborazione con i Musei Civici di Monza, il Centro Nazionale di Studi Manzoniani e la Scuola estiva internazionale di Studi Manzoniani dell’Università Cattolica di Milano, nell’ambizione di arricchire la formazione di chi guiderà studenti, appassionati, turisti alla riscoperta non frammentata di questi luoghi e di Manzoni.”

Accanto a Stefano Motta, il corso vedrà la partecipazione di Pierantonio Frare, professore ordinario di Letteratura italiana all’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore della Scuola Estiva Internazionale di Studi Manzoniani, Mauro Novelli, professore ordinario all’Università degli Studi di Milano e presidente del Centro Nazionale di Studi Manzoniani, Milena Pannitteri, direttrice dei Musei Civici di Monza, ed Ettore Radice, ideatore del percorso manzoniano della città di Monza.

Domande entro il 4 settembre

Considerato il numero limitato di posti disponibili, il Comune ha deciso di procedere con una selezione pubblica basata sui principi di trasparenza e pari opportunità. Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune@pec.comunedilecco.it entro le 23.59 del 4 settembre 2026. QUI tutte le informazioni

La graduatoria dei candidati ammessi sarà pubblicata entro il 15 settembre.

Un progetto da oltre tre milioni di euro

L’iniziativa rientra nel progetto Lu.C.I.A., di cui il Comune di Lecco è capofila, sviluppato insieme a una rete di partner istituzionali, culturali e sociali. Il progetto ha un valore complessivo di 3.045.149,25 euro ed è sostenuto da un contributo di 1,8 milioni di euro della Fondazione Cariplo, oltre al finanziamento di Regione Lombardia. La gestione didattica e organizzativa del corso sarà affidata ad Assocultura Lecco, partner del progetto fin dalla fase di candidatura. L’avviso pubblico sarà pubblicato sul sito del Comune di Lecco, all’Albo Pretorio e diffuso anche attraverso i canali di Assocultura e delle associazioni di categoria, così da raggiungere il maggior numero possibile di professionisti interessati.