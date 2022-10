“Lecco città dei Promessi Sposi” al via la rassegna. Ecco il programma

Da oggi, venerdì, fino a domenica un calendario di eventi dedicato al Manzoni e al suo romanzo

Letture, musica, visite guidate a Villa Manzoni ma anche percorsi gastronomici e domenica arriva Morgan

LECCO – Al via da oggi e proseguirà fino a domenica la rassegna dedicata ad Alessandro Manzoni: “Lecco città dei Promessi Sposi”. Questa sera ci saranno i primi appuntamenti in calendario che culmineranno con l’evento di domenica con Morgan ospite sul palco del Cenacolo Francescano.

Il festival, come spiegano gli organizzatori, intende sottolineare la modernità di Alessandro Manzoni come intellettuale e come scrittore, ponendo l’accento sull’attualità del suo pensiero e delle sue opere e sull’importanza del suo contributo nella costruzione di una lingua nazionale: quella che tutti noi oggi parliamo.

Altro fondamentale obiettivo è quello di avvicinare la figura di Manzoni a un pubblico più vasto, valorizzando anche i luoghi per le loro effettive valenze storico-artistiche, a partire da Villa Manzoni, casa-museo e museo letterario.

Letture teatrali si alterneranno a esperienze emozionali, percorsi gastronomici e momenti musicali per far rivivere la vita in villa tra Sette e Ottocento. Il programma prevede anche l’inaugurazione del percorso di arredo urbano “Ieri come oggi: i Promessi Sposi sono qui!”, che propone nei principali luoghi manzoniani l’identificazione dei personaggi del romanzo con i lecchesi di oggi.

Completa la manifestazione il “Fuori Festival”, un programma di iniziative collaterali che, fino al 12 novembre, prevede laboratori didattici per le scuole e le cerimonie del Premio Letterario “Alessandro Manzoni città di Lecco”.

Si parte questa sera dunque, a Villa Manzoni, con il tradizionale evento della rassegna: Locanda Manzoni. Le antiche Scuderie della Villa si trasformano per le giornate del festival in un caffè letterario che ospiterà ogni giorno un appuntamento in cui si offrono occasioni di conoscenza e aggiornamento sulle più recenti ricerche sulla figura e l’opera di Alessandro Manzoni e sulla cultura milanese, italiana ed europea del suo tempo.

In particolare, Locanda Manzoni, grazie all’intervento di intellettuali, scrittori e artisti in dialogo con il curatore del festival, intende coinvolgere i partecipanti negli spunti che il pensiero manzoniano ci offre per comprendere il senso della Storia e le verità profonde del nostro tempo, drammaticamente complesso.

Il tema di quest’anno, “Verità e finzione”, sarà declinato dai dialoghi tra Mauro Rossetto (Direttore Museo Manzoniano, Lecco), Alberto Rollo (critico letterario e scrittore), Cristina Stanescu (giornalista e scrittrice) e con i brani recitati da Fabio Mangolini (scrittore) e Luca Radaelli (attore e regista). L’ incontro sarà allietato da una apericena con i sapori del territorio lecchese, interpretati dagli insegnanti e allievi della Scuola alberghiera di Casargo.

IL PROGRAMMA

LECCO CITTÀ DEI PROMESSI SPOSI 2022

Venerdì 14 ottobre

ORE 19:30 – VILLA MANZONI

LOCANDA MANZONI – LA VERITÀ DELLA FINZIONE

Aperitivo Letterario

Il Gusto delle Parole

Lettura ad alta voce: brani tratti dalle opere di Alessandro Manzoni ed altri scrittori con Fabio Mangolini e Luca Radaelli (attori)

Dialoghi: Mauro Rossetto (Direttore Museo Manzoniano, Lecco) dialoga con Alberto Rollo (critico letterario e scrittore) e Cristina Stanescu (giornalista e scrittrice)

Il Gusto dei Sapori

Apericena con i prodotti e piatti del territorio

In collaborazione con CFP alberghiero di Casargo

Prenotazione obbligatoria | Quota di partecipazione € 10

Sabato 15 ottobre

ORE 11:00 – AZIENDA AGRICOLA DEVISCIO

QUEL RAMO DEL LAGO DI COMO…

Lettura ad alta voce nell’antica proprietà di Alessandro Manzoni

Brani dal cap. I de I promessi sposi e della Prima stesura del romanzo, a cura di Luca Radaelli (attore e regista)

Gli stracchini di Renzo

Degustazione di formaggi manzoniani a km 0 prodotti dall’azienda

presentati da Agostino Ferrari

(produttore e degustatore ONAF)

Prenotazione obbligatoria | Partecipazione gratuita

ORE 15:00 – VILLA MANZONI

PESTE, MORBI, EPIDEMIE: TESTIMONIANZE NEL PATRIMONIO ARTISTICO LECCHESE

Visita guidata

a cura di Biancamaria Fracassa, in collaborazione con Gruppo Guide Lecco

Prenotazione obbligatoria | Partecipazione gratuita

ORE 19:00 – VILLA MANZONI

MUSEOEMOZIONE – UNA VILLA DA ASCOLTARE

Percorsi emozionali negli ambienti di Villa Manzoni

CORTE D’ONORE

Vivere in Villa: le declinazioni del gusto tra Sette e Ottocento

Dialogo musicato: Bruno Gambarotta (scrittore e giornalista), Giorgio Costa (musicista), Simona Piazza (Assessore alla Cultura e Coesione sociale, Comune di Lecco). Modera Mauro Rossetto

AMBIENTI DELLA VILLA

Partitura per suoni e sapori

Percorso gastronomico: la cucina di casa Manzoni

Prodotti tipici e piatti serviti nelle corti e nelle cantine, gustati nelle sale della Villa, in collaborazione con CFP alberghiero di Casargo

Convivio accompagnato da interventi musicali in alcune sale del Museo

con Shulei Liu (pianoforte), Matteo Bocchetta (pianoforte), Raffaella Pavin (pianoforte).

SOUL OF GUARNERI

Concerto narrato

Matteo Fedeli (musicista e storico della musica – violini Pietro Guarneri 1709 e Jean Baptiste Vuilluame, sec. XIX) e Antonio Scaioli (pianoforte)

Prenotazione obbligatoria | Quota di partecipazione € 15

Domenica 16 OTTOBRE

ORE 09:00 – VILLA MANZONI

BREAKFAST IN VILLA

Colazione con visita guidata del Museo Manzoniano

ORE 09:30

I racconti della Provvidenza nella vita e nell’opera di Manzoni

Percorso nel Museo Manzoniano

a cura di Davide Innocente (filosofo) con la collaborazione di Ina Cara (Servizi educativi Si.M.U.L.)

Prenotazione obbligatoria | Partecipazione gratuita

ORE 11:00 – PESCARENICO, PIAZZA ERA * / AREA “ADDIO MONTI…”

IERI COME OGGI: I PROMESSI SPOSI SONO QUI!

Flash mob con l’inaugurazione del nuovo Percorso creativo nei Luoghi Manzoniani

Intervengono Simona Piazza e Paolo Vallara (grafico e designer)

Rinfresco in collaborazione con Soqquadro

“Esplora i personaggi dei Promessi Sposi”

Laboratorio creativo per bambini dai 6 ai 10 anni

a cura di Manuela Sormani (atelierista)

Prenotazione obbligatoria | Partecipazione gratuita

*in caso di maltempo: Public Space LECOSESTORE

ORE 15:00 – VILLA MANZONI

TEA TIME IN VILLA

Salotto letterario

Il processo a Caterina Medici: violenza di genere e fake news nell’epoca dei Promessi Sposi

Incontro con Margherita De Blasi (Università di Napoli L’Orientale)

e Francesco De Cristofaro (Università di Napoli Federico II). Coordina Mauro Rossetto

Lettura ad alta voce

Brani dai romanzi: “Caterina Medici di Brono” di Achille Mauri e “La strega e il capitano”

di Leonardo Sciascia, a cura di Giusy Vassena (attrice)

La pasticceria piemontese e lombarda all’epoca di Alessandro Manzoni

Degustazione di biscotti, friandises e praline

In collaborazione con CFPA ENAIP Lecco

ORE 17:00

Presentazione del romanzo storico “La donna del gioco” di Gianluigi Daccò, Cinquesensi editore

Intervengono Gianmarco Gaspari (Università degli Studi dell’Insubria), Sara Vitali (editrice) e l’autore

Lettura ad alta voce

Brani dal romanzo a cura di Gianfranco Scotti

Prenotazione obbligatoria | Partecipazione gratuita

ORE 21:00 – TEATRO CENACOLO FRANCESCANO

CANTA/STORIA

Incontro con Morgan

Prenotazione obbligatoria | Quota di partecipazione € 10

FUORIFESTIVAL

Domenica 2 OTTOBRE – ORE 8.30 – 9.30

CAMMINATA MANZONIANA

A cura di LTM

Martedì 18 e giovedì 20 OTTOBRE

ORE 09:00 E 11:00 – VILLA MANZONI

A CASA DI ALESSANDRO

Laboratorio didattico per le scuole primarie con visita guidata del Museo Manzoniano

a cura di Manuela Sormani

Prenotazione obbligatoria | Partecipazione gratuita

Mercoledì 19 e venerdì 21 OTTOBRE

ORE 09:00 E 11:00 – VILLA MANZONI

I PROMESSI IMPRESSI

Laboratorio didattico di scrittura creativa e storytelling con visita guidata del Museo Manzoniano

a cura di Paolo Cabrini, Veronica Riva e Fedora Olivadese

Prenotazione obbligatoria | Partecipazione gratuita

Sabato 29 OTTOBRE

ORE 21:00 – AUDITORIUM CASA DELL’ECONOMIA

Premio letterario internazionale

“A. Manzoni – Città di Lecco” 18^ Edizione

Cerimonia di conferimento del Premio al Romanzo storico a cura di Confcommercio-50&più

Sabato 12 NOVEMBRE

ORE 21:00 – AUDITORIUM CASA DELL’ECONOMIA

Premio letterario internazionale

“A. Manzoni – Città di Lecco” 18^ Edizione

Cerimonia di conferimento del Premio alla carriera