Lecco Città dei Promessi Sposi, l’edizione 2025 è dedicata al ‘Museo che verrà’

Dal 3 al 5 ottobre, Lecco ospita la nuova edizione del Festival manzoniano

Tre giornate dedicate al grande scrittore tra letture, concerti, laboratori e percorsi immersivi

LECCO – La città si prepara a tre giorni di eventi dedicati ad Alessandro Manzoni e al suo legame indissolubile con il territorio, con il festival “Lecco Città dei Promessi Sposi – Il Museo che verrà: Manzoni è …”, in programma dal 3 al 5 ottobre 2025. Quest’anno, in assenza della Villa Manzoni per lavori di restauro, il festival diventa occasione per riflettere sul futuro del museo e valorizzare il patrimonio manzoniano attraverso esperienze innovative e spazi diffusi in città.

“Quest’anno vogliamo parlare di futuro – sottolinea il sindaco Mauro Gattinoni – mettendo a tema il Museo che verrà e troverà accoglienza in una Villa Manzoni completamente rinnovata e portata a nuova vita: siamo convinti che il patrimonio di valori letterari e culturali che il Manzoni ci ha lasciato non debba essere inteso solo come una memoria da custodire, ma costituisca ancora oggi una risorsa di grande attualità, capace di generare inclusione, bellezza e comunità”.

Da parte sua il Vicesindaco e Assessore alla Cultura e Coesione Sociale, Simona Piazza, afferma: “Questa edizione vuole essere un laboratorio di idee e di esperienze concrete per capire come i musei, le dimore storiche e le istituzioni culturali possano diventare davvero luoghi aperti a tutti. Vogliamo che il nuovo museo manzoniano sia non solo visitato, ma vissuto, attraverso linguaggi diversi che sappiano parlare a pubblici differenti, valorizzando le molteplici sfaccettature della figura del Manzoni e del suo celebre romanzo”

Il Festival è promosso dal Comune di Lecco, sotto la direzione artistica di Mauro Rossetto, direttore del Museo Manzoniano e del Sistema Museale Urbano Lecchese (Si.M.U.L.), e con il contributo di Regione Lombardia – Assessorato alla Cultura e il patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione / Ufficio Scolastico Provinciale di Lecco. Main sponsor dell’iniziativa è Acinque.

Al Direttore artistico Mauro Rossetto il compito di illustrare il senso del programma: “La prima giornata intende sottolineare l’apporto centrale di Manzoni alla letteratura romantica dell’Ottocento, sondando anche un lato meno conosciuto del grande scrittore: il Manzoni “gotico”.”

“La seconda giornata si soffermerà sul ruolo del Museo manzoniano non solo quale bene architettonico iconico e snodo fondamentale nel dialogo con il patrimonio diffuso sul territorio, ma anche come luogo di esperienze da vivere, accessibile a tutte le categorie. In questo senso il dibattito che proponiamo vedrà un confronto tra utenti con “diverse abilità” e tecnici che hanno ideato soluzioni per rendere gli spazi espositivi accessibili a tutti. Nel pomeriggio, il terzo capitolo del nostro racconto intende sottolineare il ruolo di Manzoni nella formazione della lingua italiana contemporanea: se ne discuterà nella cornice di Villa Gomes, dove si trasferirà la “Locanda Manzoni”. Ma gli ospiti dell’apericena, a base di prodotti e piatti del territorio, avranno anche modo di rintracciare l’eco delle parole manzoniane in alcune tra le più famose canzoni d’autore italiane e di misurarsi con il gioco di ruolo “Chi ha incastrato Giacomo Maria Manzoni?”.”

“Infine, nella terza giornata, se la mattinata sarà dedicata ad apprezzare la meraviglia dei luoghi e del paesaggio, con la “camminata manzoniana”, le letture alla Canottieri e il tour delle fortificazioni di Lecco, il pomeriggio a Villa Ghislanzoni avrà quale focus il rapporto tra letteratura e arte attraverso l’incontro con Emilio Isgrò, che a Brera realizzò una delle sue inimitabili installazioni utilizzando il testo delle pagine della Quarantana”.

Completano il programma il Fuorifestival con laboratori per bambini (7, 8 e 9 ottobre), il seminario creativo del 18 ottobre sui gadget del nuovo museo e la XXI edizione del Premio Internazionale “A. Manzoni – Città di Lecco”, che assegnerà riconoscimenti al romanzo storico e alla carriera. Sarà inoltre presentata la 52ª edizione della Camminata Manzoniana, a cura di LTM, percorso popolare tra i 12 “quadri” ispirati al romanzo.

Qui il programma completo degli eventi