Lecco. Corso di formazione per giovani “Eventi culturali: strategie di comunicazione”

Imparare a comunicare eventi culturali sui social media

Iscrizioni entro il 17 marzo

LECCO – Dopo i workshop svolti nel mese di febbraio, Les Cultures e La Casa dei Popoli propongono una nuova opportunità formativa per giovani tra i 18 e i 28 anni, nell’ambito del progetto Itinerari culturali: nuove geografie di relazione e partecipazione. Si tratta di tre incontri in cui si imparerà a sviluppare una strategia efficace per comunicare un evento culturale, simulando la gestione dei social media prima, durante e dopo l’evento.

I formatori saranno Luca Masrè Passaro, SEO specialist e divulgatore digitale, e Fausta Riva, geografa specializzata in fotografia e video. Gli incontri si terranno presso l’Officina Badoni, in C.so G. Matteotti 7, secondo il seguente calendario: venerdì 21 marzo, h 14.30 – 18; sabato 22 marzo, h 9.30 – 12.30 e 13.30 – 16 e sabato 29 marzo, h 9.30 – 12.30 e 13.30 – 16. I posti sono limitati, è possibile iscriversi qui entro il 17 marzo.

Per quattro partecipanti ci sarà l’opportunità di continuare il percorso all’interno dell’organizzazione del Festival delle Geografie di Villasanta (MB) e del Festival Immagimondo di Lecco, che si terranno rispettivamente a settembre e ottobre. È previsto un rimborso di 500 euro.

Questa offerta formativa rientra tra le azioni del progetto Itinerari culturali. Nuove geografie di relazione e partecipazione, finanziato da Fondazione Cariplo, con l’obiettivo di rafforzare la partecipazione dei giovani al Festival delle Geografie e al Festival Immagimondo. Il progetto intende coinvolgere i giovani nei temi di viaggi, luoghi e culture, sia come pubblico che come attori protagonisti, promuovendo un maggiore coinvolgimento della comunità.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a immagimondo@lescultures.it o telefonare allo 0341 284828 (sede Les Cultures).