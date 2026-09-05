Lecco. Da “Fiore” tornano i “mercoledì artistici” tra musica live e letture teatrali

Appuntamento mercoledì 9 settembre alle 20 con il terzo incontro dedicato alla musica emergente

Si esibirannp Tommaso Intrieri e Quasi Poesia, progetto musicale di Alberto Vaiano

Lecco – Musica dal vivo, teatro, poesia e canzone d’autore incontrano la cucina e la convivialità nei “Mercoledì artistici”, la rassegna culturale ospitata da Fiore Cucina in Libertà, in via Belfiore 1 a Lecco.

Mercoledì 9 settembre dalle 20 il terzo appuntamento è dedicato alla musica emergente, con un live da accompagnare a una pizza, una cena o un drink all’aperto. Sul terrazzo del ristorante si alterneranno due giovani cantautori del territorio: Tommaso Intrieri e Quasi Poesia, progetto musicale di Alberto Vaiano.

Tommaso Intrieri, cantautore nato nel 1997, ha iniziato il proprio percorso come chitarrista sotto la guida di Nando Bonini, già chitarrista di Vasco Rossi, per poi avvicinarsi al pianoforte e al canto.

Dopo le esperienze con i Midnight Train e con C’esco e i Musicanti di Brahma, formazione con la quale ha suonato in Italia, Svizzera e Olanda raggiungendo le finali di concorsi nazionali, nel 2018 ha dato vita al proprio progetto solista. Chitarra acustica e voce sono al centro di una scrittura personale che ha trovato espressione nel singolo Io ti aspetto, pubblicato nel 2020 come anticipazione dell’EP Scrivimi quando arrivi.

Quasi Poesia è invece il progetto musicale di Alberto Vaiano, chitarrista brianzolo classe 1999. Le sue canzoni nascono dalla ricerca di significati ed emozioni inattese nascosti nei momenti ordinari. Frammenti di vita quotidiana vengono trasformati in una musica leggera e intima, sospesa tra immediatezza e profondità.

I “Mercoledì artistici” nascono per offrire uno spazio di espressione e ascolto agli artisti emergenti, creando occasioni di incontro informali e accessibili. Le serate uniscono musica dal vivo e convivialità nella location di Fiore, ristorante e pizzeria nato in un bene confiscato alla criminalità organizzata e restituito alla comunità come luogo di lavoro, inclusione e socialità.

La rassegna è frutto della collaborazione tra Fiore Cucina in Libertà, Associazione Risuono e Lo Stato dell’Arte APS.