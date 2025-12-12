Lecco. Da regione contributo di 131.620 euro per il cineteatro Palladium

Nell’ambito della misura dedicata alle sale da spettacolo

LECCO – Regione Lombardia continua a sostenere con convinzione la rete culturale del territorio. Nell’ambito della misura dedicata alle sale da spettacolo, Lecco beneficia di un finanziamento di 131.620 euro, destinato alla Parrocchia SS. MM. Gervaso e Protaso, gestore del Cineteatro Palladium.

“Si tratta di un contributo importante che rafforza un presidio culturale storico per la città – dichiara Mauro Piazza, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia -. Il Palladium è un punto di riferimento per il quartiere e per tutta Lecco: grazie a queste risorse saranno possibili interventi di adeguamento strutturale e tecnologico della sala, con l’obiettivo di rendere il teatro più moderno, accogliente e accessibile”.

Il Cineteatro ha mantenuto viva l’offerta cinematografica in tutti questi anni, continuando a proporre servizi culturali per la comunità.

“È un segnale concreto dell’attenzione che la Regione rivolge ai luoghi della cultura, in particolare a quelli che, come il Palladium, svolgono un ruolo fondamentale per la vita comunitaria – prosegue Piazza -. Investire nella qualità degli spazi culturali significa investire nella crescita delle persone e del territorio. Questo contributo rafforza la presenza della cultura a Lecco e permette al Palladium di continuare a essere un luogo di incontro, creatività e socialità”.

Il progetto, curato dall’amministrazione e dai volontari della sala della comunità di Castello, prevede il rifacimento della pavimentazione, nuove poltrone e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Ora al vaglio la sostenibilità della quota di co-finanziamento a carico del Palladium. Il finanziamento premia il lavoro svolto durante i mesi estivi dai volontari e dall’amministrazione della Parrocchia di Castello, che hanno presentato un piano di ammodernamento della struttura.

“L’intervento approvato punta a migliorare radicalmente l’esperienza di visione e l’accessibilità della sala. Nel dettaglio, il progetto prevede la sostituzione delle storiche poltrone degli anni ’60, il rifacimento integrale della pavimentazione e l’installazione di un nuovo servoscala per garantire il pieno accesso alle persone con disabilità – hanno fatto sapere i responsabili della sala -. Il contributo assegnato dalla Regione Lombardia ammonta a circa 131.000 euro. Tale cifra, come previsto dalle normative del bando, copre il 70% dell’importo totale dei lavori, pari a 189.000 euro. Il restante 30% resta interamente a carico della proprietà del Palladium, che dovrà inoltre anticipare la liquidità necessaria per l’avvio e il completamento delle opere prima di ricevere l’erogazione del contributo. Alla luce di questo importante riconoscimento istituzionale, che va considerato come un apprezzamento nei confronti di un cinema che ha recentemente compiuto i suoi 58 anni di vita, per sette anni unica sala di prima visione in città, la direzione del Palladium sta ora valutando i passaggi necessari per gestire l’impegno economico/finanziario richiesto e concretizzare quanto prima questo ambizioso progetto di riqualificazione per la comunità”.