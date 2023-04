Lecco. Dall’1 maggio Galleria d’Arte Contemporanea chiusa ai visitatori

Previsti un nuovo allestimento degli spazi interni e rivalutazione stato delle opere

L’assessore alla Cultura: “Arricchiremo l’esperienza di visita”. La riapertura fissata a inizio dicembre

LECCO – In previsione dell’allestimento della mostra ‘Pablo Atchugarry. Una vita tra Lecco e il mondo. Opere dal 1978 al 2023’, che troverà spazio al secondo piano di Palazzo delle Paure, la Galleria d’Arte Contemporanea dal 1° maggio sarà chiusa ai visitatori, per consentire un riallestimento degli spazi espositivi. La mostra celebrerà il lungo iter artistico del maestro uruguaiano che, negli anni Settanta, scelse Lecco come sua sede privilegiata per poter dar vita alla forma della sua scultura.

In questi mesi verranno riviste e studiate le opere ordinariamente esposte nella Galleria per valutarne lo stato di conservazione e la necessità di eventuali interventi di restauro, nonché provvedere a una nuova e più esauriente didascalizzazione con pannelli esplicativi e didattici. In contemporanea, verrà progettato un nuovo allestimento, con nuove tinteggiature, segnaletica e criteri espositivi, che verrà realizzato al termine della mostra, per una riapertura che dia una visione più coinvolgente e attrattiva per ogni tipo di pubblico di quanto la Galleria è in grado di offrire.

“Una pausa necessaria a una rivalutazione e nuova valorizzazione delle opere che la nostra Galleria d’Arte Contemporanea ospita, per un percorso di arricchimento dell’esperienza di visita. Nel frattempo, in questi spazi ci prepariamo a ospitare la prima antologica di un nostro cittadino benemerito, che ha dato e continua a dare lustro alla nostra città nel mondo, Pablo Atchugarry. Il tutto mentre Palazzo delle Paure è allestita anche una mostra di grande richiamo, come quella dedicata ai Futuristi. Un periodo denso di importanti appuntamenti artistici nella nostra città che vi invito a non perdere”, commenta l’assessore alla Cultura Simona Piazza.

La Galleria riaprirà a inizio dicembre, al termine dell’esposizione dedicata ad Atchugarry.