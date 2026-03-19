Lecco. Domenico De Maio visita la mostra sugli atleti lariani agli sport invernali

Il direttore di Education & Culture della Fondazione Milano Cortina 2026 elogia il progetto culturale e il coinvolgimento delle scuole

Oltre quattromila visitatori hanno già partecipato alla mostra

LECCO – Domenico De Maio, direttore del programma Education & Culture della Fondazione Milano Cortina 2026, ha visitato ufficialmente a Lecco la mostra “Gli atleti lariani agli sport invernali”, ospitata nella sede della Camera di Commercio in via Tonale. L’esposizione, inaugurata il 4 febbraio a Lecco e il 6 febbraio nella sede di Como, celebra gli sportivi locali e la loro partecipazione agli sport invernali.

Durante la visita, De Maio ha elogiato la capacità del territorio lariano di unirsi al progetto Milano Cortina 2026, sottolineando la scelta originale di dare visibilità agli atleti locali e apprezzando il coinvolgimento di numerosi studenti delle scuole del territorio, in linea con la missione educativa della Fondazione.

La mostra, promossa dalla Camera di Commercio di Como-Lecco in collaborazione con il Panathlon Club Lecco e il Panathlon Club Como, e realizzata dall’agenzia Aglaia Communication Design di Lecco, è stata riconosciuta come affiliata al Cultural Olympiad Programme, il programma culturale multidisciplinare che accompagna l’Italia verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali.

Anche il presidente della Camera di Commercio di Como e Lecco, Vergani, ha sottolineato come il territorio sia capace di fare sistema quando c’è coesione attorno a un obiettivo comune.

Durante la visita, De Maio ha percorso la mostra insieme al curatore Andrea Mauri, past-president del Panathlon Club Lecco, soffermandosi sui pannelli dedicati agli atleti lariani e approfondendo la collaborazione con il Politecnico di Milano, Polo Territoriale di Lecco, evidenziando come passione, studio e scienza possano creare nuove figure professionali.

Visto il successo della mostra, con oltre quattromila visitatori, l’esposizione resterà aperta ancora per un mese nella sede della Camera di Commercio di Lecco, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30, e su prenotazione negli stessi giorni dalle 14:00 alle 17:00.