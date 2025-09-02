Lecco. Due giornate di musica con gli open day del Civico Istituto Musicale “G. Zelioli”

Musica moderna sabato 6 e musica classica domenica 7 settembre

Saranno presentati i corsi della Scuola “G. Zelioli”

LECCO – La Civica Scuola di Musica “Giuseppe Zelioli” di Lecco, attiva da quarant’anni nella suggestiva cornice di Villa Gomes a Maggianico, organizza per questo fine settimana due giornate di porte aperte all’insegna di musica, cultura e incontri aperti a tutti, senza limiti di età. Non solo i bambini, ma anche gli adulti sono invitati a partecipare liberamente.

La sede di Villa Gomes, sabato 6 settembre dalle 14:30 alle 18, ospiterà un pomeriggio dedicato alla musica moderna. I visitatori potranno partecipare ai corsi di canto moderno e scoprire strumenti elettrici, batteria, pianoforte jazz e pianoforte moderno. Sarà inoltre possibile approfondire le proposte di musica d’insieme e prendere parte ai laboratori di band e di Home Studio Recording.

Invece, domenica 7 settembre, dalle 14:30 alle 18, sarà la musica classica la protagonista assoluta. I visitatori potranno incontrare i docenti, provare gli strumenti e scoprire i percorsi formativi pensati per tutte le età. Lo staff della scuola sarà a disposizione per presentare violino, violoncello, clarinetto, sax, tromba, pianoforte, chitarra classica, contrabbasso e flauto traverso.

Sarà anche possibile approfondire i corsi di canto, orchestra, storia della musica e tutte le altre attività offerte dall’Istituto. Inoltre, saranno presentati i percorsi di musica antica, con la classe di organo e harmonium, la classe di flauto dolce e il Consort di flauti dolci, l’ensemble vocale Carissimi, oltre ai corsi di canto barocco e storia della musica.

Le due giornate sono gratuite e aperte a tutti. Non è necessaria la prenotazione.