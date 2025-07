Lecco e il legame con Leonardo Da Vinci: “Un tesoro che Lecco dimostra di non meritare”

“Non si tiene conto degli importanti risvolti dal punto di vista dello sviluppo economico, turistico e culturale”

L’avvocato Massimo Mazzoleni riapre il dibattito dopo aver visto una trasmissione austriaca in cui Lecco e la Gioconda sono protagonisti

LECCO – “Il nostro territorio è seduto su un tesoro che purtroppo, fino ad ora, non è stato capace né di capirne l’importanza, né tantomeno di valorizzarlo. Leonardo Da Vinci è un tesoro che potrebbe avere importanti risvolti dal punto di vista dello sviluppo economico, turistico, culturale e ricettivo. Un vero peccato”.

Un tema decisamente dibattuto per gli importanti intrecci che la storia di Leonardo Da Vinci ha avuto con il nostro territorio e che si riflettono anche nelle sue opere più celebri. A riaprire il dibattito è l’avvocato lecchese Massimo Mazzoleni, appassionato del genio toscano che, insieme alla moglie Silvia Gallo, si diletta ad approfondirne le vicende legate al territorio sia spulciando la moltitudine di documenti e le opere d’arte, sia ripercorrendo i suoi passi durante il passaggio nel nostro territorio alla ricerca di nuove tracce.

Attraverso un post su Facebook, ha rivolto a tutto il territorio un nuovo invito a “svegliarsi” dopo aver visto un estratto di un documentario televisivo dedicato alla Gioconda trasmesso su un canale della televisione pubblica austriaca (Joyn) in cui Lecco è protagonista. Nello specifico viene intervistata la geologa americana Ann Pizzorusso che, proprio nel maggio 2024, è salita alla ribalta delle cronache mondiali per la sua convinzione che sullo sfondo della Monna Lisa ci sia proprio il nostro territorio.

“La trasmissione mi è stata segnalata da alcuni parenti austriaci di mia moglie e ho subito pensato che fosse l’ennesima conferma di come la nostra città sia famosa in tutto il mondo per i suoi diretti collegamenti con Leonardo da Vinci – ci ha raccontato Mazzoleni -. Solo Lecco e i lecchesi non sanno valorizzare e sfruttare questo patrimonio. Bene occuparci del Manzoni, come sempre fatto, ma forse è giunto il momento di allargare lo sguardo a qualcosa che probabilmente avrebbe un potenziale maggiore”.