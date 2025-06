Lecco Film Fest 2025: ancora aperte le candidature per i volontari

C’è tempo fino al 20 giugno

Ecco come fare

LECCO – C’è ancora tempo per candidarsi come volontari alla sesta edizione del Lecco Film Fest, in programma dal 3 al 6 luglio 2025. Promosso da Confindustria Lecco e Sondrio e organizzato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo, il festival si è consolidato negli anni come un appuntamento culturale di riferimento per il territorio, in cui il contributo dei volontari rappresenta un elemento distintivo e imprescindibile.

Le iscrizioni sono aperte fino al 20 giugno 2025. Per candidarsi è sufficiente compilare il modulo disponibile al link.

“L’anno scorso è stata la prima volta che ho partecipato al festival come volontaria, e intendo prendere parte anche alle edizioni future” dichiara Martina, giovane volontaria pronta a ripetere l’esperienza. E aggiunge: “Di questa esperienza la cosa che più mi piace è il poter vivere il mondo del cinema all’interno della mia città. Grazie a questa esperienza ho scoperto l’ambiente dei festival che spero di poter approfondire nella mia futura carriera lavorativa. In particolare mi ha fatto capire quanto sia fondamentale l’apporto del volontariato: è un bellissimo momento di aggregazione e di amicizia e ho lavorato con delle persone splendide che mi hanno insegnato tanto. I volontari sono il cuore pulsante del Lecco Film Fest e averne fatto parte per me è stata una grande occasione di crescita”.

“È bello, nel proprio piccolo – racconta Sergio, volontario come autista dal 2020, dalla prima edizione del festival – poter contribuire alla riuscita di un evento importante da un punto di vista culturale per la nostra città: un passo dalla cultura del ferro alla cultura in senso proprio per Lecco. In questo l’apporto del volontariato si percepisce e dà un valore di appartenenza a una comunità, che si manifesta con l’entusiasmo e col sorriso: penso che gli ospiti se ne rendano conto e rimangano incuriositi da questa partecipazione. Con alcuni si creano anche momenti molto simpatici, come quando Antonio Albanese si mise a commentare il brano jazz che mandava la radio dell’auto mentre lo accompagnavo all’evento in piazza Garibaldi”.

“Gli ospiti si accorgono della particolarità del festival: ricordo con piacere la disponibilità di Alice Rohrwacher e Marco Bellocchio a dialogare con i volontari scambiando riflessioni e opinioni sul cinema e sui propri film – dice Tommaso, volontario proiezionista del festival dal 2023 – La presenza del volontariato nel Lecco Film Fest è infatti quello che le dà un’identità particolare. Non è un evento impersonale, ma animato da persone che ci mettono del proprio per rendere l’esperienza più gradevole e far sentire pubblico e ospiti accolti, un impegno per rendere Lecco una città dove la cultura sia sempre più protagonista. Anche grazie a questo il festival ogni anno è sempre più vissuto come un appuntamento atteso e non come evento casuale che capita per caso o come iniziativa estemporanea: è bello che questo sentimento si sia rafforzato nel corso degli anni e delle edizioni”.

“Il Lecco Film Fest ormai è una consuetudine, una bella consuetudine, – sostiene Rosita Forcellini, presidente dell’Associazione volontari Madonna del Rosario odv che riunisce i volontari dell’evento – un momento di festa per la città e momento di incontro per tutti i volontari che sono protagonisti con le loro magliette gialle e la loro allegria! Il Lecco Film Fest costituisce un’occasione per manifestare la coesione e il senso di appartenenza che ormai caratterizzano i nostri volontari. In tanti aspettano l’apertura della call per presentare la candidatura: è davvero bello vedere il loro impegno e la loro allegria nelle diverse attività, in pochi giorni ma impegnativi e di soddisfazione, oltre che di arricchimento culturale. Fra i volontari sono diversi i minorenni che con il consenso dei genitori cominciano ad impegnarsi a favore delle attività del territorio. Crescendo in alcuni casi maturano anche esperienze di volontariato diverse da quelle del Festival”.

Candidarsi come volontari al Lecco Film Fest significa entrare a far parte di una squadra appassionata, contribuendo in prima persona alla riuscita di un evento che unisce cultura, cinema e comunità. Per ulteriori informazioni: www.leccofilmfest.it