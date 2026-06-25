Lecco Film Fest al via: oltre 50 ospiti e quattro giorni di eventi tra cinema e attualità

Dal 2 al 5 luglio torna il festival promosso da Confindustria Lecco e Sondrio e Fondazione Ente dello Spettacolo

Attesi Bellocchio, Alba Rohrwacher, Pif, Stéphane Brizé, Alessio Boni e molti altri

LECCO – Dal 2 al 5 luglio la sponda lecchese del Lago di Como ospiterà la settima edizione del Lecco Film Fest, manifestazione promossa da Confindustria Lecco e Sondrio e organizzata dalla Fondazione Ente dello Spettacolo. Quattro giorni di cinema, cultura, incontri, proiezioni, masterclass e presentazioni di libri che quest’anno ruoteranno attorno al tema “Con tutte le sue creature”, ispirato al Cantico delle Creature nell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi.

Tra gli ospiti già annunciati figurano nomi di primo piano del panorama cinematografico e culturale italiano e internazionale: Stéphane Brizé, Marco Bellocchio, Alba Rohrwacher, Pif, Alessio Boni, Giorgio Pasotti, Aurora Giovinazzo, Olivia Musini, Fausto Russo Alesi, Anna Di Francisca, Peter Marcias, Benedetta Cimatti, Simona Ventura, Giovanni Terzi, Lino Musella, Davide “Boosta” Dileo, Francesco Patierno, Francesca Fialdini, Luciano Fontana, Daniele Bellasio, Gianni Riotta, Elisa Anzaldo e i genitori di Sammy Basso.

Bellocchio, Pif e Alessio Boni protagonisti in Piazza Garibaldi

Piazza Garibaldi ospiterà alle 21 gli appuntamenti principali del festival.

Ad aprire il programma, il 2 luglio, sarà Alessio Boni che, insieme al regista Fabio Segatori e alla produttrice e sceneggiatrice Paola Columba, presenterà Don Chisciotte, rilettura contemporanea del celebre personaggio letterario.

Il 3 luglio saliranno sul palco Marco Bellocchio e Lino Musella per raccontare la nascita di Portobello, la serie dedicata alla vicenda di Enzo Tortora. Al termine dell’incontro saranno proiettati i primi due episodi dell’opera, che arriverà eccezionalmente sul grande schermo in versione integrale.

Il 4 luglio sarà invece la volta di Pif, che presenterà il suo nuovo film …che Dio perdona a tutti, in un dialogo dedicato al ruolo del cinema nel raccontare le contraddizioni della società contemporanea.

Omaggio a Stéphane Brizé e Alba Rohrwacher

Tra gli ospiti internazionali spicca il regista francese Stéphane Brizé, Premio Robert Bresson 2025 e autore tra i più apprezzati del cinema europeo contemporaneo.

Il festival gli dedica un percorso speciale con le proiezioni di In guerra, La legge del mercato, Le occasioni dell’amore e Un altro mondo, oltre a una masterclass aperta al pubblico moderata da Federico Pontiggia.

Accanto a lui sarà presente Alba Rohrwacher, tra le attrici italiane più premiate e riconosciute a livello internazionale. Sabato 4 luglio i due presenteranno insieme Le occasioni dell’amore. Rohrwacher sarà inoltre protagonista di un incontro pubblico nell’ambito di Cinematografo Incontra.

Premio Lucia a Rohrwacher, Musini e Di Francisca

Torna anche il Premio Lucia, riconoscimento simbolo del Lecco Film Fest dedicato al talento femminile nel cinema.

L’edizione 2026 premierà Alba Rohrwacher, la produttrice Olivia Musini – legata a film come Anime nere, Sulla mia pellee La città dei vivi – e la regista e sceneggiatrice Anna Di Francisca, che presenterà il film La bolla delle acque matte.

Cinematografo Incontra e i protagonisti del cinema italiano

Il format Cinematografo Incontra porterà a Lecco attori, registi e produttori per un confronto diretto con il pubblico.

Ad aprire il ciclo saranno Simona Ventura e Giovanni Terzi, che ripercorreranno il loro lavoro nella comunicazione e nella produzione documentaristica. Nei giorni successivi spazio anche a Olivia Musini, Giorgio Pasotti, Aurora Giovinazzo, Alba Rohrwacher e Benedetta Cimatti.

Particolarmente atteso l’incontro con il regista Francesco Patierno e l’imprenditore lecchese Marco Galbiati, che presenteranno un progetto cinematografico tratto dal libro Il tuo cuore la mia stella, dedicato alla storia vissuta da Galbiati e dal figlio Ricky.

Una notte sul lago con Metropolis e Boosta

Tra gli eventi più suggestivi della manifestazione figura la proiezione di Metropolis di Fritz Lang.

Nella notte del 3 luglio, dalle 23 all’Olivedo Lido di Varenna, il capolavoro del cinema muto, ambientato proprio nel 2026, sarà accompagnato dalla sonorizzazione dal vivo di Davide “Boosta” Dileo, fondatore dei Subsonica.

Il tema: “Con tutte le sue creature”

L’edizione 2026 prende spunto dal Cantico delle Creature di San Francesco e propone una riflessione sul racconto del mondo attraverso il cinema.

L’inaugurazione ufficiale si terrà il 2 luglio al Teatro della Società con gli interventi di Marco Campanari, presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, di monsignor Davide Milani, direttore artistico del festival, e dell’artista Velasco Vitali, autore del manifesto ufficiale della manifestazione.

Nel corso della serata sarà proiettato Il poverello di Assisi (1911), primo film della storia del cinema dedicato a San Francesco, mentre l’attore Riccardo Tordoni proporrà un monologo sul Santo.

Domenica 5 luglio, in Piazza XX Settembre, il tema sarà al centro dell’incontro Disarmare le parole per disarmare il mondo, con Elisa Anzaldo, Luciano Fontana, Gianni Riotta e Daniele Bellasio, chiamati a confrontarsi sul ruolo dell’informazione e della comunicazione nella costruzione di una cultura di pace.

Sempre nell’ambito delle iniziative dedicate a San Francesco, il 4 luglio al Cenacolo Francescano sarà proiettato Francesco, giullare di Dio di Roberto Rossellini, introdotto da don Renato Butera e da Alessandro Rossellini.

Le proiezioni al Cinema Nuovo Aquilone

Il Cinema Nuovo Aquilone ospiterà numerose proiezioni accompagnate dagli autori e dai protagonisti delle opere.

In programma L’ottavo giorno di Sabrina Varani, Agnus Dei di Massimiliano Camaiti, Rosso Volante di Alessandro Angelini con Giorgio Pasotti, Quasi Grazia di Peter Marcias e La bolla delle acque matte di Anna Di Francisca con Fausto Russo Alesi.

Spazio anche agli episodi successivi di Portobello, dopo l’anteprima con Marco Bellocchio in Piazza Garibaldi.

Libri, testimonianze e formazione

Accanto al cinema trovano spazio anche gli incontri editoriali.

Tra questi Sammy. Una vita da abbracciare, dedicato alla figura del biologo e ricercatore Sammy Basso con la partecipazione dei genitori e della giornalista Chiara Pelizzoni; Generose anime di eroi di Gianni Riotta; e Come fossi una bambola di Francesca Fialdini, in dialogo con la giudice costituzionale Antonella Sciarrone Alibrandi.

Il festival conferma inoltre la propria attenzione alla formazione attraverso i progetti Opera Prima, rivolto agli studenti delle scuole superiori, Nuovi Talenti Lab per registi under 35 e Sguardi in Formazione, dedicato all’avvicinamento dei giovani ai linguaggi audiovisivi e alle professioni del cinema.

Con un programma che intreccia grandi nomi, riflessione culturale, nuove generazioni e dialogo con il territorio, il Lecco Film Fest si prepara così a trasformare ancora una volta il centro cittadino e il Lago di Como in un grande palcoscenico dedicato al cinema e all’incontro tra pubblico e protagonisti del mondo audiovisivo.