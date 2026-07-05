Lecco Film Fest, Alba Rohrwacher incanta il pubblico e riceve il Premio Lucia

Terza giornata tra cinema, incontri e riflessioni: protagonisti anche Pif, Gianni Riotta e il regista Stéphane Brizé

La giornata si è aperta con la cerimonia conclusiva del progetto Opera Prima, dedicato agli studenti, ed è proseguita con la proiezione di Rosso Volante con Giorgio Pasotti

LECCO – È stata Alba Rohrwacher la grande protagonista della terza giornata del Lecco Film Fest, promosso da Confindustria Lecco e Sondrio e organizzato da Fondazione Ente dello Spettacolo. Centinaia di persone hanno preso parte agli appuntamenti diffusi tra il Cinema Nuovo Aquilone, Piazza XX Settembre, il Cenacolo Francescano e Piazza Garibaldi.

L’attrice, tra le interpreti italiane più apprezzate a livello internazionale, ha incontrato il pubblico sia al Cinema Nuovo Aquilone insieme al regista Stéphane Brizé per la presentazione del film Le occasioni dell’amore, sia in Piazza XX Settembre nell’ambito di Cinematografo Incontra, occasione durante la quale le è stato consegnato il Premio Lucia.

Durante l’introduzione alla proiezione, Rohrwacher ha raccontato il rapporto con il regista: “Stéphane Brizé è un maestro del cinema mondiale. Il cinema è una sorta di religione, e il proprio credo non tradisce mai: nei suoi film ho sempre trovato qualcosa che mi toccava profondamente”. Parole che restituiscono la profondità di un sodalizio artistico fondato sulla ricerca di autenticità.

Nella motivazione del premio si legge: “Come Lucia, che nel momento più buio trova le parole per disarmare l’Innominato, Alba Rohrwacher ha saputo dare volto e voce a donne che reggono il peso della storia senza mai perdere la propria misura”.

La giornata si è aperta con la cerimonia conclusiva del progetto Opera Prima, dedicato agli studenti, ed è proseguita con la proiezione di Rosso Volante con Giorgio Pasotti. Nonostante l’assenza fisica, Aurora Giovinazzo ha partecipato in collegamento video, regalando al pubblico un momento autentico, ripercorrendo con sincerità le tappe del suo percorso artistico.

Spazio anche alla letteratura con la presentazione del libro Generose anime di eroi di Gianni Riotta, in dialogo con la giornalista Angelica Migliorisi. «Io voglio raccontare belle storie con la realtà», ha sottolineato Riotta.

Al Cenacolo Francescano, invece, l’omaggio a San Francesco con la proiezione di Francesco giullare di Dio di Roberto Rossellini, introdotta da Renato Butera e Alessandro Rossellini: un momento di approfondimento sul valore artistico e spirituale dell’opera.

Gran finale in Piazza Garibaldi con Pif, che ha presentato il suo nuovo film …che Dio perdona a tutti!, dialogando con il pubblico tra riflessione e ironia: «Essere cristiani senza farsi domande è inutile. Da quando dubito, sento Dio più vicino». E con una battuta ha aggiunto: «Non so se Dio esiste ma sicuramente la ricotta esiste».

Il festival si conclude oggi con l’evento speciale dedicato a Francesco 800, gli incontri con Francesca Fialdini, Francesco Patierno, Benedetta Cimatti e Fausto Russo Alesi, la consegna del Premio Lucia ad Anna Di Francisca e la cerimonia finale del Nuovi Talenti Lab, seguita dalla proiezione di Un altro mondo di Stéphane Brizé.