Lecco Film Fest, cultura e turismo: istituzioni a confronto all’Hotel Promessi Sposi

Domani, 2 luglio, un incontro con amministratori e protagonisti del settore
L’appuntamento è a ingresso libero con prenotazione
LECCO – Prosegue il programma del Lecco Film Fest 2026 con un appuntamento dedicato al rapporto tra cultura, cinema, turismo e sviluppo del territorio.
Domani, giovedì 2 luglio, alle 10.30, l’Hotel Promessi Sposi ospiterà l’incontro “Cultura, cinema, turismo e territorio”, un momento di confronto tra istituzioni e operatori del settore sulle opportunità offerte dalla cultura come leva di crescita e valorizzazione delle comunità.
Interverranno Francesca Caruso, assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Cinzia Bettega, assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Lecco, Francesca Colombo, direttrice di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, e Mauro Guerra, sindaco di Tremezzina e presidente di ANCI Lombardia.
A moderare l’incontro sarà Fabio Dadati, imprenditore, presidente di Confcommercio Lecco e rappresentante della Camera di Commercio Como-Lecco.
L’appuntamento è a ingresso libero con prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili.
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