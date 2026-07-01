Lecco Film Fest, cultura e turismo: istituzioni a confronto all’Hotel Promessi Sposi

Domani, 2 luglio, un incontro con amministratori e protagonisti del settore

L’appuntamento è a ingresso libero con prenotazione

LECCO – Prosegue il programma del Lecco Film Fest 2026 con un appuntamento dedicato al rapporto tra cultura, cinema, turismo e sviluppo del territorio.

Domani, giovedì 2 luglio, alle 10.30, l’Hotel Promessi Sposi ospiterà l’incontro “Cultura, cinema, turismo e territorio”, un momento di confronto tra istituzioni e operatori del settore sulle opportunità offerte dalla cultura come leva di crescita e valorizzazione delle comunità.

Interverranno Francesca Caruso, assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Cinzia Bettega, assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Lecco, Francesca Colombo, direttrice di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, e Mauro Guerra, sindaco di Tremezzina e presidente di ANCI Lombardia.

A moderare l’incontro sarà Fabio Dadati, imprenditore, presidente di Confcommercio Lecco e rappresentante della Camera di Commercio Como-Lecco.

L’appuntamento è a ingresso libero con prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili.