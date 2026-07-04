Lecco Film Fest, il programma della terza giornata

I protagonisti del grande schermo oggi in città

Tra gli ospiti più attesi Giorgio Pasotti, Alba Rohrwacher, Gianni Riotta e Pif

LECCO – Prosegue il Lecco Film Fest con una terza giornata ricca di appuntamenti dedicati al cinema, alla cultura e all’attualità.

Sabato 4 luglio il festival accoglierà protagonisti del grande schermo e della scena culturale italiana e internazionale, tra proiezioni, incontri, presentazioni di libri e momenti di approfondimento. Tra gli ospiti più attesi Giorgio Pasotti, Stéphane Brizé, Alba Rohrwacher, Gianni Riotta, Aurora Giovinazzo, Alessandro Rossellini e Pif.

Il programma di sabato 4 luglio