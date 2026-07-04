Lecco Film Fest, il programma della terza giornata

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lecco film fest 2026

I protagonisti del grande schermo oggi in città

Tra gli ospiti più attesi Giorgio Pasotti, Alba Rohrwacher, Gianni Riotta e Pif

LECCO – Prosegue il Lecco Film Fest con una terza giornata ricca di appuntamenti dedicati al cinema, alla cultura e all’attualità.

Sabato 4 luglio il festival accoglierà protagonisti del grande schermo e della scena culturale italiana e internazionale, tra proiezioni, incontri, presentazioni di libri e momenti di approfondimento. Tra gli ospiti più attesi Giorgio Pasotti, Stéphane Brizé, Alba Rohrwacher, Gianni Riotta, Aurora Giovinazzo, Alessandro Rossellini e Pif.

Il programma di sabato 4 luglio

  • Ore 9.30 – Cinema Nuovo Aquilone
    Proiezione degli episodi 3 e 4 di Portobello.
    Introduce Gian Luca Pisacane, della Rivista del Cinematografo.
  • Ore 11.00 – Palazzo delle Paure
    Opera Prima – Cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione al corso di formazione, realizzato in collaborazione con l’Istituto G. Toniolo.
  • Ore 11.30 – Cinema Nuovo Aquilone
    Proiezione di Rosso Volante.
    Presenta Giorgio Pasotti, attore, regista e sceneggiatore.
  • Ore 15.00 – Cinema Nuovo Aquilone
    Omaggio a Stéphane Brizé con la proiezione de Le occasioni dell’amore.
    Intervengono Stéphane Brizé, regista e sceneggiatore, e Alba Rohrwacher, attrice.
    Modera Federico Pontiggia della Rivista del Cinematografo.
  • Ore 18.00 – Piazza XX Settembre
    Gianni Riotta, direttore della Scuola di Giornalismo e Data Lab della Luiss e visiting professor alla Princeton University, presenta il libro Generose anime di eroi.
    Modera Angelica Migliorisi (Il Sole 24 Ore). Introduce Marco Campanari, presidente di Confindustria Lecco e Sondrio.
  • Ore 18.45 – Piazza XX Settembre
    Cinematografo Incontra con Aurora Giovinazzo.
    Modera Gianluca Arnone della Rivista del Cinematografo.
  • Ore 19.30 – Piazza XX Settembre
    Cinematografo Incontra con Alba Rohrwacher.
    Modera Federico Pontiggia della Rivista del Cinematografo.
    Nel corso dell’incontro sarà consegnato all’attrice il Premio Lucia.
  • Ore 20.00 – Cenacolo Francescano
    Nell’ambito di San Francesco 800, proiezione di Francesco Giullare di Dio di Roberto Rossellini.
    Presentano Renato Butera, docente di Storia del Cinema e Giornalismo, e Alessandro Rossellini, regista e nipote di Roberto Rossellini.
    Modera Gian Luca Pisacane della Rivista del Cinematografo.
  • Ore 21.00 – Piazza Garibaldi
    Proiezione di …che Dio perdona a tutti!.
    Presenta Pif, regista, sceneggiatore e attore.
    Modera Gianluca Arnone della Rivista del Cinematografo.

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