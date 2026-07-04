Lecco Film Fest, il programma della terza giornata

I protagonisti del grande schermo oggi in città
Tra gli ospiti più attesi Giorgio Pasotti, Alba Rohrwacher, Gianni Riotta e Pif
LECCO – Prosegue il Lecco Film Fest con una terza giornata ricca di appuntamenti dedicati al cinema, alla cultura e all’attualità.
Sabato 4 luglio il festival accoglierà protagonisti del grande schermo e della scena culturale italiana e internazionale, tra proiezioni, incontri, presentazioni di libri e momenti di approfondimento. Tra gli ospiti più attesi Giorgio Pasotti, Stéphane Brizé, Alba Rohrwacher, Gianni Riotta, Aurora Giovinazzo, Alessandro Rossellini e Pif.
Il programma di sabato 4 luglio
- Ore 9.30 – Cinema Nuovo Aquilone
Proiezione degli episodi 3 e 4 di Portobello.
Introduce Gian Luca Pisacane, della Rivista del Cinematografo.
- Ore 11.00 – Palazzo delle Paure
Opera Prima – Cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione al corso di formazione, realizzato in collaborazione con l’Istituto G. Toniolo.
- Ore 11.30 – Cinema Nuovo Aquilone
Proiezione di Rosso Volante.
Presenta Giorgio Pasotti, attore, regista e sceneggiatore.
- Ore 15.00 – Cinema Nuovo Aquilone
Omaggio a Stéphane Brizé con la proiezione de Le occasioni dell’amore.
Intervengono Stéphane Brizé, regista e sceneggiatore, e Alba Rohrwacher, attrice.
Modera Federico Pontiggia della Rivista del Cinematografo.
- Ore 18.00 – Piazza XX Settembre
Gianni Riotta, direttore della Scuola di Giornalismo e Data Lab della Luiss e visiting professor alla Princeton University, presenta il libro Generose anime di eroi.
Modera Angelica Migliorisi (Il Sole 24 Ore). Introduce Marco Campanari, presidente di Confindustria Lecco e Sondrio.
- Ore 18.45 – Piazza XX Settembre
Cinematografo Incontra con Aurora Giovinazzo.
Modera Gianluca Arnone della Rivista del Cinematografo.
- Ore 19.30 – Piazza XX Settembre
Cinematografo Incontra con Alba Rohrwacher.
Modera Federico Pontiggia della Rivista del Cinematografo.
Nel corso dell’incontro sarà consegnato all’attrice il Premio Lucia.
- Ore 20.00 – Cenacolo Francescano
Nell’ambito di San Francesco 800, proiezione di Francesco Giullare di Dio di Roberto Rossellini.
Presentano Renato Butera, docente di Storia del Cinema e Giornalismo, e Alessandro Rossellini, regista e nipote di Roberto Rossellini.
Modera Gian Luca Pisacane della Rivista del Cinematografo.
- Ore 21.00 – Piazza Garibaldi
Proiezione di …che Dio perdona a tutti!.
Presenta Pif, regista, sceneggiatore e attore.
Modera Gianluca Arnone della Rivista del Cinematografo.
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