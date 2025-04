Lecco Film Fest: torna “Nuovi Talenti Lab”

Il percorso formativo per registi Under 35

Hai realizzato almeno un corto e vuoi sviluppare il tuo primo lungometraggio? E’ l’occasione per far crescere la tua idea

LECCO – Dopo il successo della prima edizione, torna per il secondo anno consecutivo “Nuovi Talenti LAB”, il laboratorio ideato per accompagnare registi esordienti under 35 nello sviluppo della loro opera prima. L’iniziativa si inserisce nella sesta edizione del Lecco Film Fest – promosso da Confindustria Lecco e Sondrio e organizzato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo – che si terrà dal 3 al 6 luglio 2025, e propone un percorso formativo completo, gratuito e professionalizzante, realizzato con il sostegno

del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

Attraverso una serie di incontri, mentorship e workshop, il progetto punta a formare i registi non solo sullo sviluppo dei propri progetti, ma anche sulla conoscenza dell’industria audiovisiva e delle sue dinamiche, fornendo strumenti concreti per orientarsi nel mercato delle co-produzioni e nella filiera produttiva e distributiva.

Il LAB si articola in:

Formazione (giugno): incontri e lavoro individuale sui progetti con tutor dedicati, critici e professionisti del settore.

(giugno): incontri e lavoro individuale sui progetti con tutor dedicati, critici e professionisti del settore. Workshop residenziale (Lecco, in occasione del Festival): 28 ore di formazione intensiva e sessioni di preparazione alla presentazione pubblica dei progetti.

(Lecco, in occasione del Festival): 28 ore di formazione intensiva e sessioni di preparazione alla presentazione pubblica dei progetti. Presentazione dei progetti: sabato 5 luglio, ore 9-13, presso il Cinema Nuovo Aquilone di Lecco, i registi potranno presentare il proprio progetto. A seguire, Q&A con il pubblico composto da produttori, broadcaster, critici, giornalisti, esercenti e altri professionisti. Un’occasione unica per un confronto approfondito e costruttivo, che supera il limite dei pitch tradizionali.

La call è rivolta a registi italiani under 35 con almeno un cortometraggio proiettato in festival nazionali/internazionali. È richiesto un soggetto originale per un lungometraggio d’esordio (finzione, documentario creativo o animazione). Il percorso è coordinato da Davide Maria Zazzini e Lorenzo Ciofani, critici della Rivista del Cinematografo, con la partecipazione di docenti e mentor tra produttori indipendenti, distributori, programmatori, esercenti e professionisti dell’AFIC.

Una giuria di esperti del settore selezionerà, durante l’evento di Lecco, il progetto più meritevole, al quale verrà assegnato un incentivo di 2.000€ da parte della Fondazione Ente dello Spettacolo, come contributo per lo sviluppo dell’idea. Un progetto che continua a crescere: nel 2024, il regista Yuri Casagrande, selezionato durante la prima edizione, ha ottenuto il premio del Milano Film Network con lo stesso progetto sviluppato a Lecco.

“Con la seconda edizione di Nuovi Talenti LAB – dichiara Angela D’Arrigo, curatrice del festival – il Lecco Film Fest si conferma una manifestazione che fa della cura del talento e dell’attenzione ai giovani la propria cifra. L’esperienza positiva della prima edizione, con tante proposte interessanti da registi esordienti, ci ha convinto a investire ulteriormente sui giovani talenti del cinema italiano, sostenendoli nel loro percorso di formazione e produzione. A rafforzare questo nostro intento, il riconoscimento alla qualità della proposta venuto da Siae, che ha premiato il progetto finanziandolo nell’ambito del programma nazionale “Per Chi Crea”, e che ringraziamo per il sostegno”.

Maggiori dettagli e i moduli di candidatura sono disponibili al link: www.leccofilmfest.it/lecco-film-fest-torna-nuovi-talenti-lab-il-percorso-formativo-per-registiunder-35/

Le candidature scadono il 25 maggio 2025. Per ogni ulteriore informazione: nuovitalentilab.leccofilmfest@gmail.com