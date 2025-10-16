Lecco, Giornate FAI d’Autunno: oltre 600 visitatori tra arte e architettura

I visitatori hanno avuto l’opportunità di esplorare Palazzo Belgioioso e il Laboratorio Nervi

“Un orgoglio per la nostra missione di tutela e valorizzazione dei beni culturali”

LECCO – Lo scorso fine settimana si sono svolte le GiornateFAI d’Autunno, una grande festa che ha coinvolto 415 mila visitatori desiderosi di scoprire 700 luoghi straordinari in tutta Italia, segnando un record assoluto di partecipazione per l’edizione autunnale della manifestazione. A Lecco, la delegazione Fai ha aperto le porte di Palazzo Belgioioso, sede del Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco, con particolare attenzione al Laboratorio Nervi.

“Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che hanno visitato le nostre aperture e hanno contribuito con la loro generosità alle attività di restauro, conservazione e valorizzazione dei beni di grande interesse storico e artistico, obiettivo che la nostra fondazione persegue con passione – prosegue Maddalena Medici, Capo Delegazione Fai Lecco – Un sentito grazie va anche ai nostri volontari, alla delegazione Fai Lecco e ai ragazzi del Gruppo Fai Giovani per il loro entusiasmo contagioso”.

“Un sentito grazie al Comune di Lecco, ai responsabili del SIMUL – Sistema Museale di Lecco, e al Prorettore del Politecnico di Milano Polo Territoriale di Lecco, Manuela Grecchi. Un ringraziamento speciale al professor Giulio Zani, che sabato ha guidato i visitatori lungo il percorso dell’esposizione, illustrando con competenza e passione il pensiero e l’opera di Pier Luigi Nervi – continua Maddalena Medici – Ringrazio i responsabili del Planetario per aver accompagnato le visite al termine del percorso museale di Palazzo Belgioioso”.

Maddalena Medici racconta il successo delle Giornate: “Oltre seicento persone hanno partecipato, affollando luoghi situati nel cuore della città e autentici testimoni della cultura locale. Particolarmente apprezzato è stato il Laboratorio Nervi, la cui straordinaria ricchezza, non conosciuta da tutti, rappresenta un patrimonio di grande valore nell’ingegneria e nell’architettura”.

“Molto interesse ha suscitato anche la storia di Palazzo Belgioioso, celebre per le sue collezioni, ma meno nota per le vicende che ne hanno segnato il passato – spiega Medici – Oggi il palazzo ospita un museo in cui le antiche bacheche ottocentesche convivono con strumenti moderni e interattivi, offrendo ai visitatori approfondimenti unici”.

“Il bilancio delle nostre Giornate Fai d’Autunno è assolutamente positivo e ci rende orgogliosi del contributo che possiamo dare alla nostra missione. Il Fai continua, infatti, a proteggere e valorizzare luoghi di inestimabile valore durante tutto l’anno. Chi desidera unirsi a noi e sostenere questa missione può farlo partecipando ai nostri eventi o sottoscrivendo la tessera Fai, contribuendo così a un impegno che non conosce soste” conclude Maddalena Medici, Capo Delegazione Fai Lecco.