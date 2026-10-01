Lecco. Gli appuntamenti di ottobre al planetario civico

Un calendario per grandi e piccoli con proiezioni in cupola, visite guidate e incontri con esperti

LECCO – È un ottobre dedicato al cielo, alla scienza e alle meraviglie del cosmo quello in programma al Planetario civico, con un calendario che alterna conferenze, spettacoli, musica, appuntamenti per famiglie e serate di osservazione astronomica.

Il mese si apre con “San Francesco tra letteratura e scienza – Il Cantico delle Creature”, in programma venerdì 2 ottobre alle 21, con una replica prevista domenica 4 ottobre alle 16. Un appuntamento che mette in dialogo la figura di San Francesco e la visione del cosmo attraverso letteratura e scienza.

Tre sono invece gli spettacoli inseriti nella rassegna “Arte e Scienza 2026”. Il primo è “Note di fantascienza”, in programma venerdì 9 ottobre alle 20.30 e alle 22. Si tratta di un concerto accompagnato da intermezzi astronomici a cura del Duo Blueshift, composto da Davide Castagna alle tastiere e Gabriele Lazzati alla chitarra elettrica.

Sabato 24 ottobre alle 21 sarà invece la volta di “E fu sera e fu mattina”, una conferenza-spettacolo che vedrà protagonisti l’attore Marco Ballerini e l’astrofisica Bianca Salmaso. I due accompagneranno il pubblico in un percorso attraverso la storia della conoscenza della luce, dai Greci fino ai giorni nostri.

Spazio anche ai più piccoli. Sabato 3 ottobre alle 15 i bambini potranno assistere nella cupola alla proiezione a tema “Fratello Sole e Sorella Luna”. L’appuntamento del 17 ottobre alle 15 rientrerà invece nel Sabato dei bambini, con le famiglie invitate a seguire “Le avventure di Sam Bagonzo oltre il soffitto!”.

Il calendario propone poi diversi appuntamenti dedicati alla divulgazione scientifica. Il primo è fissato per venerdì 16 ottobre alle 21, quando l’astrobiologo Luca Tonietti presenterà “Vivere tra le stelle”, un viaggio alla scoperta della vita nel cosmo, dei luoghi in cui potrebbe essere cercata e delle prospettive future della ricerca.

A chiudere il programma delle conferenze sarà “Addio Swift, sentinella dei gamma ray burst”, incontro dedicato al fallimento del satellite Swift e guidato dall’astronomo Boris Sbarufatti.

Per tutta la durata del mese, inoltre, ogni domenica a partire dall’11 ottobre sarà possibile partecipare alle proiezioni in cupola delle 16. Alle 17 seguiranno le visite guidate alla sala espositiva “Occhi sul cosmo. Da Galileo all’esplorazione di Marte”, per approfondire la storia dell’osservazione e dell’esplorazione dello spazio.

Infine, domenica 18 ottobre dalle 21, torna la consueta serata osservativa nel piazzale della funivia dei Piani d’Erna. I telescopi del gruppo astrofili saranno a disposizione per accompagnare il pubblico nell’osservazione del cielo notturno.

Dettagli sugli appuntamenti, moduli di prenotazione, costi e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.deepspace.it.