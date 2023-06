Lecco. ‘Grazie ragazzi’ fa l’en plein all’Aquilone

Ottimo riscontro per il film con Antonio Albanese, quarto della rassegna ‘Ma che film la vita!’

Durante la serata, organizzata da Comune, Confcommercio Lecco e Nuovo Cinema Aquilone, anche una riflessione sulla giustizia riparativa

LECCO – Sala piena per la proiezione di ‘Grazie ragazzi’, un film davvero piacevole e divertente, capace di raccontare in modo semplice, ma non banale, il percorso di crescita e affermazione di un piccolo gruppo di detenuti impegnati in un percorso teatrale sotto la guida del protagonista, interpretato da un Antonio Albanese al suo meglio.

La serata di ieri, martedì, con la proiezione del quarto film del cineforum ‘Ma che film la vita!’ organizzato da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco, ha permesso al folto pubblico presente di ascoltare anche una riflessione relativa alla giustizia riparativa.

Infatti, dopo l’introduzione alla visione della pellicola da parte del critico Gianluca Pisacane e del prevosto di Lecco e presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, don Davide Milani, e dopo i saluti dell’assessore all’Attrattività territoriale del Comune di Lecco, Giovanni Cattaneo, e del rappresentante di Confcommercio Lecco, ha preso la parola per parlare di questo nuovo approccio Bruna Dighera, referente del Tavolo lecchese per la giustizia ristorativa.

Sul palco è salito per portare il suo contributo alla serata anche Lucio Farina, Garante dei diritti delle persone ospitate nella casa circondariale di Pescarenico. Al termine della visione del film hanno ripreso la parola per una chiosa finale Gianluca Pisacane e Bruna Dighera.

Il prossimo appuntamento con la rassegna sarà quello di martedì 20 giugno con ‘Black Panther – Wakanda Forever’ diretto da Ryan Coogler. Dopo la morte di T’Challa, il regno di Wakanda piange la perdita del suo amato re. Con la dipartita di Black Panther, però, la nazione finisce nel mirino delle potenze mondiali, pronte a invaderla e impossessarsene, ma la vera minaccia non arriverà dalla terra, bensì dal mare. La proiezione del film della Marvel inizierà ore 21.30, sempre con l’introduzione di Gianluca Pisacane e di don Davide Milani: la speranza degli organizzatori è quella di riuscire finalmente a programmare la pellicola (sarebbe la prima della rassegna 2023) all’aperto in piazza Garibaldi a Lecco.

I biglietti dei film sono acquistabili (prezzo 5 euro) direttamente alla cassa allestita in piazza Garibaldi oppure on line in prevendita su www.aquilonelecco.it (con 1 euro in più). In caso di pioggia le proiezioni saranno trasferite al Cinema Nuovo Aquilone: aggiornamento in tempo reale sempre sul sito. Se a spettacolo iniziato le condizioni meteo obbligheranno alla sospensione della proiezione il biglietto non potrà essere rimborsato. Per informazioni: 03411918022; email info@aquilonelecco.it.

Il cineforum ‘Ma che film la vita!’ è organizzato da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco, in collaborazione con la Comunità Pastorale Madonna del Rosario, la Fondazione Ente dello Spettacolo e Ltm (media partner Giornale di Lecco-Gruppo Netweek e UnicaTv).