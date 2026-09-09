Lecco, “I Giovedì del Palladium” compiono 12 anni: dieci film per la nuova rassegna

La rassegna raggiunge il film numero 231 e propone dieci titoli, di cui quattro italiani e due francesi

Dal 1° ottobre al 3 dicembre dieci appuntamenti alle 21. Ad aprire il cartellone sarà “Nel tepore del ballo” di Pupi Avati

LECCO – Dieci film, altrettanti giovedì sera e una rassegna che taglia il traguardo dei dodici anni. Il Cineteatro Palladium torna con l’edizione autunnale de “I Giovedì del Palladium”, appuntamento che dal 2014 accompagna l’attività della sala lecchese e che con il nuovo ciclo arriverà al film numero 231.

Una storia iniziata nel settembre di dodici anni fa, quando, con la chiusura delle ultime due sale lecchesi, il Palladium rimase l’unico cinema operativo in città, ruolo mantenuto fino al settembre 2021, quando al suo fianco arrivò il Nuovo Aquilone come cinema di prima visione. Nel mezzo anche gli anni difficili del Covid, superati grazie all’impegno dei volontari. Da allora la rassegna, nata al posto del tradizionale cineforum del giovedì, ha continuato il proprio percorso fino al traguardo di quest’anno.

La formula prevede due cicli, uno invernale e uno autunnale, per 20 film complessivi, ciascuno preceduto da una breve presentazione e accompagnato da una scheda. Il nuovo cartellone propone dieci titoli, scelti dai volontari spaziando tra generi differenti e senza rinunciare a pellicole capaci di offrire anche qualche ora di svago. Alla base c’è l’idea del cinema come forma nata per intrattenere – richiamando la celebre scena del giardiniere innaffiato dei fratelli Lumière – e successivamente evolutasi fino ad affermarsi come settima arte.

La rassegna autunnale prenderà il via giovedì 1° ottobre, con proiezioni alle 21. Quattro i film italiani e due quelli francesi, mentre i generi maggiormente rappresentati saranno il dramma e la commedia, da sempre tra quelli più apprezzati dal pubblico del Palladium.

Ad aprire il calendario sarà “Nel tepore del ballo”, ultimo lavoro di Pupi Avati, regista che a 88 anni continua, secondo i volontari, a proporre opere di qualità mantenendo una rara coerenza artistica e poetica. Una scelta non casuale: gli organizzatori intendono infatti dare spazio a un film che ritengono penalizzato da una politica distributiva e dalla contemporanea uscita di due blockbuster americani.

Il programma proseguirà l’8 ottobre con “Che Dio perdona a tutti” di Pif; il 15 ottobre con “La torta del Presidente”; il 22 con “Come ti muovi sbagli” di Gianni Di Gregorio e il 29 con “Lady Nazca – La signora delle linee”. A novembre sarà la volta di “La mia famiglia a Taipei” il 5, “Allora balliamo” il 12, “L’ultimo schiaffo” il 19 e “Il sentiero azzurro” il 26. A chiudere la rassegna, il 3 dicembre, sarà la commedia francese “Terapia di famiglia”, con Christian Clavier.

L’abbonamento ai dieci appuntamenti mantiene il prezzo di 40 euro e potrà essere acquistato online oppure alla cassa del Palladium negli orari di apertura. Al momento dell’acquisto sarà possibile scegliere il posto, che rimarrà lo stesso per tutte e dieci le proiezioni. Gli eventuali ingressi singoli, al costo di 5 euro, saranno invece disponibili esclusivamente alla cassa in occasione delle singole serate.

Ad accogliere gli spettatori ci sarà inoltre una sala profondamente rinnovata, con interventi alla pavimentazione, l’installazione di un moderno servoscala per persone con disabilità e nuove poltroncine.

Programma completo, brochure, trailer e informazioni sulla rassegna sono disponibili sul sito www.cinemapalladium.com. Per informazioni è inoltre possibile contattare il Cineteatro Palladium, in via Fiumicella 12 a Lecco, al numero 0341 361533.