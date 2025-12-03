Lecco. Il 5 dicembre torna il Concerto di San Nicolò della Filarmonica Verdi

Il concerto è in programma alle ore 21 presso l’Auditorium “Casa dell’Economia”

L’esibizione s’intitola “Sogni e Visioni – Suggestioni musicali fra Otto e Novecento”

LECCO – Un appuntamento storico per la città: sta per arrivare la cinquantaduesima edizione del tradizionale Concerto di San Nicolò. L’evento si terrà venerdì 5 dicembre alle ore 21 presso l’Auditorium della Casa dell’Economia (Lecco, Viale Tonale 30).

Sotto la direzione del Maestro Mauro Bernasconi, il concerto s’intitola “Sogni e Visioni – Suggestioni musicali fra Otto e Novecento” e promette una sequenza di pagine brillanti e evocative. Il pubblico sarà condotto in un viaggio sonoro attraverso marce, danze e poemi sinfonici che richiamano paesaggi esotici, atmosfere fiabesche e proiezioni oniriche del futuro.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio e la collaborazione della Provincia di Lecco e del Comune di Lecco.

Ingresso libero.