Lecco, il coro San Giorgio in partenza per Monaco di Baviera

Continua la proficua collaborazione con il coro San Maximiliam e l’orchestra MusicAlmenno

Il tour prevede due tappe anche in Italia, prima a Bergamo e poi a Milano

LECCO – Il coro San Giorgio di Acquate è in partenza per Monaco di Baviera per un nuovo progetto musicale, denominato “Musica senza confini” con il coro San Maximilian e l’Orchestra MusicAlmenno. Un’esperienza che consolida ancora una volta l’amicizia e la collaborazione tra i due cori, già apprezzati nel 2011 in un concerto (dopo Bergamo, Monaco e Ingolstadt) anche a Lecco nella Chiesa della Vittoria e nel 2015, con l’ orchestra, nella Basilica di San Nicolò.

Il nuovo progetto nasce a coronamento di una fruttuosa collaborazione maturata tra l’Orchestra MusicAlmenno di Almenno San Bartolomeo e il MaxChor di Monaco di Baviera. Nato nel 2015 per celebrare le festività natalizie in una serie di concerti tra Italia e Germania, il gemellaggio musicale fra i due organici è negli anni cresciuto fino a comprendere il Coro San Giorgio di Acquate nel 2017 e in seguito il MaxVokal di Monaco di Baviera.

Ad inaugurare questa terza edizione della rassegna le quattro compagini con il concerto del 30 dicembre presso la Herkulessal della Residenz a Monaco di Baviera, e nella chiesa di St. Maximilian della stessa città la sera di san Silvestro.

Il concerto nella Herkulessal vedrà anche la partecipazione del Chor Pokrow della cattedrale Ucraina di Monaco: l’appuntamento musicale è promosso da Renovabis, associazione internazionale umanitaria, ed è finalizzato alla raccolta di aiuti per i bambini rifugiati di Kiev.

Per la tappa italiana del tour si segnalano gli appuntamenti del 6 gennaio a Bergamo presso l’Auditorium del Seminario Vescovile e del 7 gennaio 2023 a Milano presso la chiesa di Santa Maria del Carmine. Entrambi i momenti avranno una finalità benefica visto che a Bergamo serviranno a sostenere l’associazione Spazio Autismo e la cooperativa sociale Lavoriamo insieme, mentre a Milano saranno presenti i volontari del Cuamm Medici con l’ Africa.

Il programma proposto spazia da brani originali per coro ed orchestra di Rutter, composizioni a cappella, fino ad arrangiamenti di classici di Natale. Prima del concerto di Milano i cori animeranno la celebrazione della Messa prefestiva delle 17.30 nel Duomo di Milano.