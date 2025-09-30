Lecco. Il gotico protagonista del MedFest: conferenze, musica e cinema

Un viaggio tra storia, arte e immaginario

Il primo appuntamento coincide con l’apertura del Festival Lecco Città dei Promesso Sposi

LECCO – Due settimane di eventi tra Lecco e Monza per il MedFest Lombardia, che quest’anno celebra il “gotico” come tema centrale. Il Medioevo Festival porta in scena, da fine agosto, un ricco programma di iniziative culturali che animano la regione con atmosfere e suggestioni medievali.

Lecco e Monza saranno i principali palcoscenici di questo percorso di approfondimento, con una serie di appuntamenti di rilievo. Il primo coincide con l’apertura del Festival Lecco Città dei Promessi Sposi, in programma venerdì 3 ottobre alle 17:30 presso l’Officina Badoni.

La giornata prevede due eventi: alle 18 la conferenza Manzoni Gotico – Tre itinerari illegali nei Promessi sposi, in cui Fabio Camilletti, docente di Letteratura italiana all’Università di Warwick, dialogherà con Mauro Rossetto, direttore del Si.M.U.L., per esplorare come Manzoni abbia attinto a suggestioni del romanzo gotico e ai suoi lati oscuri della modernità.

Al termine seguirà un aperitivo. In serata, alle 21, sempre all’Auditorium dell’Officina Badoni, si terrà il concerto Eros e Thanatos. Echi del gotico nella musica del Novecento, con il mezzosoprano Dyana Bovolo, l’arpista Martina Nifantani e lo String Quartet F.E.P. dell’Orchestra Filarmonica Ettore Pozzoli. In programma brani di Puccini, Respighi e Caplet, ispirati ai racconti di Edgar Allan Poe e a suggestioni crepuscolari di amore e morte.

Domenica 5 ottobre, alle ore 11, nella prestigiosa Sala del Rosone del Museo del Duomo di Monza, il teologo e filosofo domenicano padre Giuseppe Barzaghi terrà la conferenza Le cattedrali del pensiero. Tommaso d’Aquino maestro delle idee nelle immagini: l’Anagogia. Sacerdote dell’Ordine dei Predicatori, Barzaghi insegna filosofia teoretica presso lo Studio Filosofico Domenicano di Bologna e teologia dogmatica alla Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna. L’iniziativa è organizzata in occasione del 750° anniversario della morte del Dottore Angelico.

Alle ore 18 di martedì 7 ottobre, il Palazzo delle Paure di Lecco ospiterà l’intervento di Maddalena Vaccaro, docente all’Università di Salerno, dal titolo Tutti i colori di Notre-Dame. La studiosa illustrerà come i restauri successivi all’incendio del 2019 abbiano riportato alla luce il volto policromo di una cattedrale capace ancora di sorprendere. In serata, alle 21, spazio al cinema con la proiezione di Gothic di Ken Russell, presentata da Dinamo Culturale: un film visionario che ricostruisce il celebre soggiorno nella villa di Lord Byron sul Lago di Ginevra, da cui nacquero capolavori come Frankenstein di Mary Shelley e Il vampiro di John Polidori.

Il giorno successivo, mercoledì 8 ottobre, alle 18, ai Musei Civici di Monza interverrà Anna Enrichetta Soccio, professore ordinario di Letteratura inglese all’Università “D’Annunzio” di Chieti-Pescara, con la conferenza Sole nero. L’incontro esplorerà il percorso del “gotico” in Italia, dalle suggestioni della Monaca di Monza di Manzoni alle storie di vampiri italiani, fino al rinnovato interesse di fine Ottocento per spiritismo e occultismo. Al termine sarà possibile partecipare a una visita guidata gratuita alla parete della Monaca di Monza, al primo piano del Museo.

Inoltre, venerdì 10 e sabato 11 ottobre, Lecco ospiterà un doppio appuntamento in collaborazione con l’Associazione Giuseppe Bovara – Archivi di Lecco e della Provincia. Venerdì alle 21, all’Officina Badoni, si terrà la conferenza Revival di pietra. Neogoticismi lombardi nei territori di Varese e di Lecco, con lo storico dell’arte Giuseppe Pacciarotti in dialogo con Francesco D’Alessio e Umberto Calvi.

La giornata di sabato sarà invece dedicata alla scoperta del patrimonio neo-medievale della città, con visite guidate a beni di grande valore storico: alle 10:30 il Santuario della Beata Vergine della Vittoria, alle 15 la Chiesa Parrocchiale di Bonacina e il Santuario Madonna di Lourdes sopra Acquate.

Il MedFest si svolge con il patrocinio e il sostegno di Regione Lombardia, del Fondo Arti dal Vivo (promosso da Fondazione Comunitaria del Lecchese, Acinque, Larioreti e Silea), della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e della Comunità Pastorale Spirito Santo di Carate Brianza, oltre che dei Comuni partner: Barzio, Carate Brianza, Chiavenna, Civate, Lecco, Monza, Pavia, Sorico e Villa d’Adda.

Il patrocinio è stato concesso dalla Provincia di Lecco e dalla Provincia di Monza Brianza/Ville Aperte, mentre la Camera di Commercio di Como-Lecco ha sostenuto l’iniziativa mettendo a disposizione i propri spazi.

Numerose anche le realtà private che hanno scelto di legare il proprio marchio alla rassegna: Ferriere Cima SpA di Lecco e BCC Valsassina in qualità di Silver Partner, Sebino SpA di Madone e Agomir SpA di Lecco come Partner.

Prenotazione obbligatoria per tutti gli eventi sul sito: www.medfestlombardia.com

Info e contatti: info@medfestlombardia.com