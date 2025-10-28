Lecco. Il Palazzo delle Paure protagonista del podcast per bambini

Podcast dal titolo “Fila a nanna. Fiabe per la buonanotte”

La puntata sarà online giovedì 30 ottobre

LECCO – “Fila a nanna. Fiabe per la buonanotte” è la novità di quest’anno del progetto Un, due, tre… Musei!, promosso da Regione Lombardia, sostenuto da Fondazione Cariplo e organizzato da Abbonamento Musei in collaborazione con la rete degli Oratori delle Diocesi Lombarde. Si tratta di 15 podcast ideati insieme alla Fondazione TRG – Teatro Ragazzi e Giovani, pensati per bambini e bambine dai 2 ai 10 anni.

Il progetto nasce con l’obiettivo di consolidare il legame che Abbonamento Musei mantiene da sempre con le famiglie e con i più piccoli, attraverso il programma AM Family, che offre laboratori, workshop e visite guidate dedicate ai bambini e alle bambine di tutte le età.

“Con Fila a nanna, l’obiettivo è stimolare nei bambini e nelle bambine, fin da piccolissimi, la curiosità e la meraviglia per i tesori della cultura del territorio – continuano gli organizzatori – Abbonamento Musei ha coinvolto 15 musei della Lombardia, trasformandoli nei protagonisti di avventure sonore: veri e propri portali attraverso cui viaggiare nel tempo e scoprire la storia del territorio, dove cultura, fantasia e magia si intrecciano per trasformare il rito della buonanotte in un momento di dolce esplorazione”.

Tra gli eleganti palazzi che si affacciano sul lago di Lecco si trova anche il celebre Palazzo delle Paure. Costruito nel 1905 come sede dell’Intendenza di Finanza, deve il suo curioso nome al timore che provavano i lecchesi quando dovevano recarsi lì per pagare le tasse: un sentimento che, nel tempo, è rimasto legato alla memoria del luogo.

“Tra le maestose mura del palazzo, le cui grandi finestre riflettevano i colori del lago e del monte imponente, viveva Nino, un bambino tanto curioso quanto vivace. Amava esplorare il mondo, inventare giochi sempre nuovi e architettare simpatici scherzi per divertire i suoi genitori, Paola e Mario – proseguono gli organizzatori – Ma loro, ahimè, erano persone cupe e austere, incapaci di comprendere e accogliere la travolgente energia del piccolo Nino, che spesso si sentiva incompreso”.

“Quando compì sei anni, arrivò per lui il momento di andare a scuola. Lì incontrò Vanna, la figlia di un pittore, che presto divenne la sua più grande amica. Grazie a lei, Nino scoprì la magia della pittura e il potere dei colori, capaci di illuminare anche i cuori più grigi. Così nasce Nino, Vanna e la magica pittura, in onda giovedì 30 ottobre, una fiaba in cui i protagonisti affrontano ostacoli e tristezze, fino a trasformare la vita di Nino e dei suoi genitori in un meraviglioso arcobaleno di arte e felicità” spiegano i coordinatori del progetto.

Dall’arte contemporanea alle sezioni dedicate a grafica e fotografia, il Palazzo delle Paure è un vero e proprio archivio della storia artistica lecchese. La sua collezione custodisce opere di maestri come Morlotti, Guttuso, Castellani, Baj e molti altri. Al terzo piano trova spazio anche l’Osservatorio Alpinistico Lecchese, che testimonia la profonda e storica vocazione della città per l’alpinismo.

Tutti i podcast usciranno il lunedì e il giovedì alle ore 21, e sono disponibili al link: https://abbonamentomusei.it/progetto/fila-a-nanna-lombardia/

Il calendario delle uscite dei prossimi episodi è il seguente:

Lunedì 3 novembre Diventare montagna- CAst, il castello delle Storie di Montagna, Sondrio

Giovedì 6 novembre Qualcuno del Futuro – Musei Civici di Villa Mirabello, Varese

Lunedì 10 novembre La reggia in una notte, Villa Reale di Monza, Monza

Giovedì 13 novembre L’estate di Virgilio e Enea – Museo Virgilio, Mantova

Lunedì 17 novembre Fausto e Giuseppe, Museo Bagatti Valsecchi, Milano

Gli attori del TRG – Teatro Ragazzi e Giovani saranno protagonisti, alle ore 16, di una serie di appuntamenti nei musei, dove attori e musicisti daranno voce e vita alle fiabe di Fila a nanna: Domenica 16 novembre – Villa Reale di Monza: animazione ispirata alla fiaba La reggia in una notte; Sabato 22 novembre – Museo Bagatti Valsecchi di Milano: animazione ispirata alla fiaba Fausto e Giuseppe.

Per accedere al calendario completo degli appuntamenti nei musei visitare il sito: https://abbonamentomusei.it/progetto/un-due-tre-musei/