Venerdì 27 novembre all’Officina Badoni un incontro dedicato alle vicende militari che hanno segnato la storia del Ponte Visconti

Tre studiosi ripercorreranno alcuni episodi che hanno trasformato uno dei simboli di Lecco

LECCO – Lo attraversiamo quotidianamente, lo riconosciamo come uno dei simboli della città e sappiamo che compare persino nelle pagine dei Promessi Sposi. Eppure, dietro l’immagine familiare del Ponte Visconti, conosciuto anche come Ponte Vecchio, si nasconde una storia lunga secoli, fatta di trasformazioni, conflitti e vicende che ne hanno modificato profondamente l’aspetto.

A riportare l’attenzione sul passato del celebre manufatto sarà l’Associazione Giuseppe Bovara, che ha organizzato per venerdì 27 novembre, alle ore 21, nella Sala Neogotica di Officina Badoni a Lecco, l’incontro dal titolo “Undici arcate… per due rive. Il ponte vecchio di Lecco tra guerre, avventurieri e piemontesi”.

L’iniziativa nasce dalla volontà di riscoprire una parte della storia del ponte spesso rimasta in secondo piano rispetto alle discussioni degli ultimi anni, concentrate soprattutto sulla sua funzione di collegamento stradale e sulle prospettive di recupero.

La struttura che vediamo oggi, infatti, è molto diversa da quella che caratterizzava il paesaggio lecchese anche soltanto un secolo fa. Un’evoluzione che non può essere compresa senza ripercorrere gli avvenimenti storici che hanno interessato il ponte e le sue arcate.

La serata non proporrà una ricostruzione completa delle vicende del Ponte Visconti, ma si concentrerà su alcuni episodi bellici dell’Età moderna che hanno avuto conseguenze dirette sulla sua struttura.

Il racconto prenderà le mosse dalle manovre militari guidate da Gian Giacomo Medici, detto il Meneghino, per poi soffermarsi sui dettagliati rilievi eseguiti dagli ingegneri piemontesi tra il 1733 e il 1736. Spazio anche alle battaglie dell’epoca cisalpina e napoleonica, altri passaggi significativi nella storia del territorio lecchese.

Ad accompagnare il pubblico in questo percorso saranno Fabrizio La Marca Contorni, Fabio Possenti e Matteo Possenti, studiosi della storia locale e, in particolare, degli eventi militari che hanno coinvolto il territorio.

L’appuntamento offrirà così l’occasione di osservare il Ponte Vecchio da una prospettiva diversa, andando oltre la sua funzione attuale per riscoprire il ruolo che ha avuto nei secoli. Una conoscenza del passato che, secondo gli organizzatori, rappresenta anche un elemento importante per affrontare con maggiore consapevolezza il futuro recupero del manufatto.

L’incontro si terrà venerdì 27 novembre alle ore 21 nella Sala Neogotica di Officina Badoni, a Lecco. Non è richiesta prenotazione. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo associazione.bovara@gmail.com.