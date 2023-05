“Lecco in acquarello 2023”: arte da vedere e da assaporare

Quinta edizione di “Lecco in Acquarello” dal titolo “Orizzonti di felicità”

Antonio Peccati presidente Confcommercio Lecco: Protagonisti gli studenti, preziosa occasione per valorizzare i giovani”

LECCO – Un mix di visione e gusto, di arte da vedere e da assaporare. E’ stata presentata mercoledì 17 maggio presso la sala conferenze di Confcommercio Lecco la quinta edizione di “Lecco in Acquarello” dal titolo “Orizzonti di felicità”. Al tavolo Mario Carzaniga, professore del Medardo Rosso di Lecco e “anima” del progetto, Alessandra Policastro dirigente del Medardo Rosso e Marinella Balconi dirigente Fondazione Enaip Lombardia di Vimercate. E’ intervenuta durante la conferenza stampa anche Barbara Cattaneo, direttrice dei Musei Civici di Lecco. All’incontro erano presenti i ragazzi della 4^ indirizzo grafico del Medardo Rosso e alcuni studenti dell’Enaip di Vimercate e di Lecco.

La quinta edizione

Per rendere l’esperienza di Lecco In Acquarello ancora più coinvolgente ed immersiva, le cornici in cartone, progettate dagli studenti del Medardo Rosso per contenere opere d’arte, sono state presentate (in versione ridotta) sotto forma di biscotti, dagli studenti della Fondazione Enaip Lombardia sede di Vimercate. Una “combinazione/contaminazione” tra scuole di formazioni differenti, perché l’arte e le emozioni passano anche attraverso il gusto.

Dopo una performance decorativa, è stato possibile degustare le cornici “biscottate” in versione dolce, i manufatti culinari sono stati decorati con tecniche che evocano i colori acquarellati. L’immersione in un’esperienza “polisensoriale”, l’arte visiva ha incontrato il gusto: una commistione tra olfatto, tatto, gusto e vista!

Il percorso

La preparazione ha visto come punto cardine la formazione in cui gli studenti hanno avuto confronto/incontro con i professionisti di vari settori.

Il 16 dicembre2022, in collaborazione con Leggermente, presso la Sala Conferenze di Confcommercio Lecco le classi del figurativo, della sezione di grafica e quella di scenografia hanno incontrato Desideria Guicciardini che, in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, curato le illustrazioni della riedizione della Divina Commedia dedicata ai ragazzi.

Il 14 febbraio 2023 oltre 100 studenti hanno preso parte alla video conferenza con Bruna Martini, autrice e illustratrice, che ha presentato il suo ultimo graphic novel Roots/Radici.

Sabato 1 aprile 2023 presso Palazzo del Commercio, non poteva mancare l’incontro con lo scrittore Marco Balzano. In questa edizione di Lecco In Acquarello gli studenti hanno interpretato sotto forma di illustrazione e grafica all’acquarello, il suo libro “Cosa c’entra la felicità?”.

Nei giorni 14 – 18 e 19 aprile, presso la sede dell’IIS Medardo Rosso, hanno tenuto una serie di work shop: gli acquarellisti della Scuola di Angelo Gorlini e Alis Agostini (esperta di acquarello botanico), hanno dimostrato le varie possibilità d’uso della tecnica all’acqua spaziando dal campo artistico a quello scientifico.

I commenti

“Anche quest’anno Assocultura Confcommercio Lecco ha deciso di sostenere ‘Lecco in Acquarello’ – spiega il presidente di Assocultura Confcommercio Lecco, Antonio Peccati – Una iniziativa importante, giunta alla quinta edizione, che vede protagonisti gli studenti e che permette una preziosa occasione per valorizzare i giovani. Una iniziativa profondamente legata a Leggermente, la manifestazione di promozione della lettura che organizziamo da quattordici anni e che quest’anno ha avuto come tema “L’altro da me. Rileggere le relazioni”. Ad aprile abbiamo ospitato l’incontro con lo scrittore Marco Balzano, autore del libro “Cosa c’entra la felicità?” che è stato al centro del lavoro compiuto dai ragazzi del Medardo Rosso; oggi siamo qui per la conferenza stampa di lancio e dal 25 maggio al 4 giugno ospiteremo nella hall di Palazzo del Commercio una interessante e originale esposizione. Ringrazio i docenti e i ragazzi per l’impegno profuso anche in questa edizione: sono convinto che questi eventi ospitati in Confcommercio Lecco e anche la Mostra ospitata in Torre Viscontea offriranno ai lecchesi l’opportunità di conoscere meglio il vostro talento e la passione che mettete nel vostro percorso scolastico”.

Anche Confartigianato Imprese Lecco sostiene la quinta edizione della mostra “Lecco in Acquarello” con il proprio patrocinio. “Ancora una volta abbiamo deciso di sostenere questa lodevole iniziativa che intreccia arte, scuola e artigianato – commenta il presidente di Confartigianato, Daniele Riva – Una delle nostre mission associative è infatti quella di affiancare le scuole del territorio nella formazione dei ragazzi: insegnare un mestiere artigiano, e trasmettere loro la giusta passione e motivazione, garantisce ai giovani un futuro solido e, allo stesso tempo, permette alle nostre imprese di poter guardare avanti, certi che il nostro saper fare e il nostro know-how saranno riposti in buone mani. Infine, nei valori di Confartigianato c’è quello di interagire in modo attivo con il territorio e promuovere attività sociali e culturali che rispondano ai bisogno della comunità di cui siamo parte integrante con le nostre imprese e le nostre famiglie. Ringrazio quindi gli organizzatori per averci coinvolto in questo progetto e invito tutti a visitare le opere che quest’anno saranno non solo belle ma anche buone!”.

Il programma:

Mostra in Torre Viscontea

Inaugurazione presso Palazzo delle Paure e successiva visita della mostra in Torre Viscontea: venerdì 26 maggio ore 18.00

Durata della mostra: dal 27 maggio al 18 giugno

Nei diversi ambienti verranno allestite:

Mostra selezionata da Fabriano In Acquarello – “Horizon”

Opere di acquarellisti internazionali e degli allievi della Scuola di Angelo Gorlini;

Elaborati in acquarello e scenografia a cura degli studenti del Medardo Rosso.

Hall di Palazzo del Commercio

Dal 25 maggio al 4 giugno

Esposizione di opere di artisti internazionali inserite nella “cornici biscottate”.

Le classi coinvolte nel progetto sono state: 3^, 4^ e 5^ sezione grafica, 3^ sezione arti figurative e 4^ sezione scenografia dell’I.I.S. Medardo Rosso di Lecco. Hanno collaborato come partner della manifestazione “Lecco in Acquarello”: Leggermente-Assocultura Confcommercio Lecco; il Comune di Lecco e i Musei Civici; Confartigianato Lecco – Un-Ca design progetto “Fabriano In Acquarello”. Il progetto è sponsorizzato e supportato da Cartiera dell’Adda anche attraverso l’attivazione del PCTO.