Lecco in Acquarello, la 7^ edizione esplora il tema dell’identità

LECCO – Torna Lecco in Acquarello, l’appuntamento annuale dedicato alla pittura ad acquarello e alle arti visive promosso da Assocultura Confcommercio Lecco in collaborazione con il comitato scientifico di Leggermente, il Simul, la Città di Lecco e le scuole del territorio. L’edizione 2025 (la settima) punta lo sguardo sull’identità, sull’incontro tra culture e sulla riflessione personale e collettiva.

Protagonista di quest’anno è una preziosa selezione di opere di artisti iraniani, scelti da Fabriano in Acquarello e già presentati in un tour internazionale. Le opere saranno esposte anche in città, offrendo una prospettiva inedita sull’Iran, paese spesso evocato dalla cronaca ma ancora poco conosciuto per la sua ricchezza artistica e visiva.

Accanto alla sezione internazionale, Lecco in Acquarello 2025 propone la mostra ‘NoName’, frutto del lavoro degli studenti del CFP Consolida Lecco, dell’Istituto Medardo Rosso e dell’Enaip di Vimercate. La mostra verrà inaugurata venerdì 23 maggio alle ore 18 presso la Torre Viscontea e sarà visitabile fino al 15 giugno. Come spiegato questa mattina, mercoledì, durante la presentazione dell’edizione 2025 di Lecco in Acquarello, gli studenti sono stati spirati dalla lettura del graphic novel La mia seconda generazione di Saghar Khaleghpour e Lelio Bonaccorso, realizzando una serie di elaborati grafici e artistici incentrati sul tema della diversità e della metamorfosi.

Un percorso che ha coinvolto anche altre scuole del territorio, appunto, avviando un percorso di riflessione sulle origini personali, occasione, come spiegato da Mario Carzaniga del Liceo Medardo Rosso, “per avviare un dialogo profondo tra generazioni ed esplorare, tramite l’arte, le esperienze di integrazione culturale, spesso vissute con complessità”. Ospite della mattinata anche l’atleta paralimpico e alpinista Andrea Lanfri che ha incontrato gli studenti raccontando la propria esperienza, portando un esempio di forza e resilienza.

Diverse le iniziative promosse per l’occasione: questa mattina alle 12 presso la hall del Palazzo del Commercio in Piazza Garibaldi è stata inaugurata la mostra dei Maestri Acquarellisti Angelo Gorlini e Giuseppina Tartagni, presenti per l’occasione e che nei prossimi giorni terranno laboratori e dimostrazioni en plein air di acquarello. Venerdì sera sarà inaugurata la mostra con esposte le opere di maestri acquarellisti internazionali selezionati da Fabriano egli elaborati degli studenti del Medardo Rosso e del Cfp.

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenute anche Barbara Cattaneo (già direttrice del Simul) e Cristina Pelamori (Cartiera dell’Adda, partner dell’iniziativa), ringraziando tutti gli studenti e i soggetti coinvolti per la preziosa collaborazione che consente, da oramai sette anni, di portare avanti l’iniziativa.

