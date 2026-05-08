“Lecco in Acquarello” torna alla Torre Viscontea: arte e sperimentazione attorno al tema “Il Senso”

Dal 23 maggio al 14 giugno l’ottava edizione della manifestazione dedicata all’arte figurativa tra acquerello, grafica e interpretazione

In mostra le opere di Uttam Kumar Karmaker e Giuseppe Giudici insieme ai lavori degli studenti delle scuole di grafica lecchesi

LECCO – Torna alla Torre Viscontea “Lecco in Acquarello”, la manifestazione dedicata alla ricerca artistica e pittorica che giunge quest’anno all’ottava edizione con il tema “Il Senso”. L’inaugurazione è in programma venerdì 22 maggio alle ore 18, all’interno del programma mostre del Comune di Lecco e del Si.M.U.L, in collaborazione con Assocultura Confcommercio Lecco e nel calendario della rassegna culturale Leggermente.

Nata come iniziativa dedicata alla divulgazione dell’acquerello, la manifestazione amplia oggi i propri orizzonti trasformandosi in una piattaforma di ricerca grafica e pittorica nel campo dell’arte figurativa, con particolare attenzione a espressività, sperimentazione e valore del gesto artistico.

L’edizione 2026 ospiterà le opere di Uttam Kumar Karmaker, artista presentato da Fabriano in Acquarello e già protagonista di esposizioni internazionali e di due partecipazioni alla Biennale di Venezia come rappresentante del Bangladesh, insieme alle interpretazioni grafiche e fotografiche di Giuseppe Giudici, noto per una ricerca che supera il semplice scatto fotografico.

Accanto agli artisti ospiti saranno esposti anche i lavori realizzati dagli studenti delle scuole di grafica di Lecco – CFP Consolida, IIS Medardo Rosso e ISGMD Lecco – legati al progetto “Slalom tra le tracce del Senso”, sviluppato insieme ad AssoCultura Lecco per il visual di Leggermente 2026.

Il tema scelto per questa edizione, “Il Senso”, propone una riflessione sul ruolo dell’arte e del gesto creativo in un’epoca dominata dalla tecnologia e dal digitale, interrogandosi sul significato del continuare a creare attraverso tecniche artistiche tradizionali e sul valore del segno come forma di identità, sensibilità e interpretazione del reale.

La mostra sarà visitabile dal 23 maggio al 14 giugno alla Torre Viscontea di Lecco. L’ingresso sarà libero.

Orari: giovedì 10-13, venerdì e sabato 14-18, domenica 10-18.