Lecco, in Biblioteca la festa dei gruppi di lettura

6 gruppi per oltre 100 iscritti, è il progetto più partecipato della struttura

LECCO – Venerdì 10 luglio si è svolta, nel giardino della biblioteca civica di Lecco, la festa dei gruppi di lettura, un momento di incontro e condivisione pensato per celebrare il successo di un progetto che, nel corso degli anni, è diventato uno dei più partecipati della struttura.

I primi gruppi di lettura risalgono al mese di ottobre del 2022 e oggi la biblioteca ne ospita 6, con oltre 100 iscritti complessivi, per un risultato che testimonia il crescente interesse della cittadinanza per la lettura condivisa e il valore dei gruppi come occasione di incontro, confronto e socializzazione attraverso i libri.

L’incontro, un momento conviviale arricchito da giochi e quiz a tema letterario, pensati per mettere alla prove le conoscenze e lo spirito di squadra dei partecipanti, ha rappresentato un’occasione per consolidare i rapporti tra i diversi gruppi e per salutarsi prima della pausa estiva in vista della ripresa delle attività, prevista in autunno.

A portare il saluto dell’Amministrazione comunale è stata l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Cinzia Bettega, che ha espresso apprezzamento per l’iniziativa e per il ruolo che i gruppi di lettura svolgono nel promuovere la cultura, la partecipazione e la vita della biblioteca civica U. Pozzoli di Lecco.