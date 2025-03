Lecco. In Biblioteca presentazione libro “Cuori sepolti altrove” di Alvaro Vaccarella

Appuntamento a venerdì 28 marzo alle 18:30

Un viaggio affascinante tra storia, simbolismo e memoria

LECCO – Sta per arrivare in biblioteca la presentazione del libro “Cuori sepolti altrove” di Alvaro Vaccarella. L’evento fa parte della XVI edizione di Leggermente, la rassegna culturale organizzata da Confcommercio Lecco – Assocultura, che quest’anno esplorerà il tema “Umano, non umano. Rileggere la società del rischio dentro la natura”.

“L’autore, medico di professione, giornalista e scrittore per passione, guida il lettore in un affascinante viaggio tra storia e simbolismo, svelando le straordinarie vicende di cuori che hanno percorso destini sorprendenti, spesso separati dai corpi cui appartenevano” spiegano gli organizzatori dell’iniziativa.

“Dai cerimoniali funebri dell’aristocrazia medievale alle avventurose sepolture di sovrani e condottieri, dalle elaborate usanze delle corti europee alle pratiche di imbalsamazione e doppia sepoltura, ogni capitolo rivela storie e significati legati a questa affascinante tradizione – continuano gli organizzatori – Con uno stile coinvolgente e una rigorosa ricerca storica, Vaccarella offre una prospettiva unica su come l’umanità abbia cercato di conservare l’essenza dei grandi personaggi, assicurando loro un’eterna memoria”.

La serata si svolgerà venerdì 28 marzo e sarà condotta da Gianluigi Daccò. Per maggiori informazioni scrivere a biblioteca@comune.lecco.it